Network Fuarcılık ve Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (AKKM) işbirliğiyle düzenlenen Bursa Bilim ve Teknoloji Fuarı başladı.

Bilişim ve teknoloji sektöründeki eğilimlerin yer aldığı, yazılım, donanım ve teknoloji kurumlarının yeni projelerini tanıtacakları fuarın Merinos AKKM'de gerçekleşen açılışında konuşan Network Fuarcılık Genel Müdürü Hasan Eker, bu kültür merkezinin daha etkin kullanılması amacıyla çıktıkları yolda 11 fuar düzenlemeyi kararlaştırdıklarını anımsattı.

Bu fuarlardan 9'unu gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını belirten Eker, "Bu fuar bu yıl yaptığımız beşinci fuarımız. Bursa, ticaret ve sanayi kenti. Biz kentin bilişim merkezi de olmasını istiyoruz. Burada ULUTEK ve çok değerli firmalar var. Firmaların Ar-Ge merkezleri var. Türkiye'de benzer fuarlar var ancak bilişim anlamında bir fuarı yok. Biz bu anlayışla yola çıktık." dedi.

Fuara sektörün tüm paydaşlarının katkı sağlaması gerektiğini düşündüğünü anlatan Eker, destek veren kurum ve firmalara teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Alinur Aktaş da ülke olarak yüksek teknoloji üretmek ve bu şekilde gelişmek zorunda olduklarını ifade etti.

Cari açığı kapatmak ve daha müreffeh bir ülke olabilmek için bunu yapmak zorunda olduklarını vurgulayan Aktaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle yerlilik ve millilik üzerinde çok duruyor. Bu ülkede 81 milyon nüfus ve ciddi de bir potansiyel varsa biz niçin çok daha iyi işlere imza atmayalım? İnşallah bu fuarımız da buna aracılık eder." dedi.

Bu yılı 10 civarında fuarla tamamlayacaklarını dile getiren Aktaş, "Oturacağız 'Önümüzdeki yıl ne yapabiliriz?' diye değerlendireceğiz. Bu arada Sayın Vali'mle de konuştuk, Turizm Tanıtma Birliği, Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğimizin katkılarıyla önümüzdeki yıl Bursa'yı dışarıda harika stantlarda tanıtan özel fuarlarda yer alacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.