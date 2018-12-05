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Büyük Hadron Çarpıştırıcısı iyileştirme çalışmaları nedeniyle kapatıldı

Atom altı parçacığı 'Higgs Bozonu'nun keşfiyle sonuçlanan önemli fizik deneylerinin yapıldığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısının, iyileştirme çalışmaları nedeniyle kapatıldığı bildirildi.

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Atom altı parçacığı "Higgs Bozonu"nun keşfiyle sonuçlanan önemli fizik deneylerinin yapıldığı Büyük Hadron Çarpıştırıcısının, iyileştirme çalışmaları nedeniyle kapatıldığı bildirildi.
 
LiveScience'ın haberine göre, Fransa-İsviçre sınırında, yerin 100 metre altındaki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı, önceki gün itibariyle devre dışı bırakıldı.
 
Parçacık ışınlarını yoğunlaştırmak amacıyla iyileştirmeye gidilecek çarpıştırıcının, 2021 ilkbaharına kadar kapalı kalacağı belirtildi.
 
İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi (CERN), bunun çarpıştırıcı için ikinci uzun sessizlik süreci olacağını açıkladı.
 
Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nda yapılan deneyler sırasında, Mart 2013'te, evrenin oluşumu hakkındaki en büyük sırlardan biri olduğu kabul edilen atom altı parçacık "Higgs Bozonu" keşfedilmişti.

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