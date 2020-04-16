16 Nisan 2020 Perşembe 17:25 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 17:25

Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve yurt dışında yaptığı sağlık projeleri ile önemli deneyime sahip olan Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği koronavirüsü (Covid-19) yok eden özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamladı. İlk etapta İstanbul’da bulunan 32 hastaneye 36 adet hava temizleme cihazı bağışlayacağını açıklayan Gap İnşaat, cihazları 12 Nisan itibariyle hastanelere teslim etmeye başladı. Cihazın en önemli özelliği; kapalı alanlardaki virüsün yoğunluğunu azaltarak tüm sağlık personellerinin hastalanma riskini azaltıyor. Salgına karşı ülke olarak birlikte verilen mücadelenin içinde olmayı görev bilen Gap İnşaat, gelecek sağlıklı nesiller için üretmeye devam ediyor.

Şirket, virüslerin etkisizleştirilmesi amacıyla uzaktan çalıştırılabilen gezer bir ürün ile tüm mekanlarda yüzeylere UVC uygulayan hareketli 2 yeni ürün üzerinde daha çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanıyla dünya gündeminin birinci sırasına yerleşen yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile yapılan mücadele için ülke çapında başlatılan seferberliğe, Çalık Holding şirketlerinden Gap İnşaat da, geliştirdiği “hava temizleme cihazı” ile mücadeleye katkı sağlamayı amaçlıyor. Yurt dışında yaptığı sağlık projeleri ile güçlü bir deneyime sahip olan Gap İnşaat’ın yeni ürettiği cihazla, koronavirüs (Covid-19), maruz kaldığı UVC ışığı yoğunluğu ve süresi sonucunda üründen her geçişte yüzde 99,9 oranında etkisiz hale getiriliyor. Taşınabilme kolaylığıyla her yerde kullanılabilme özelliğine sahip olan havalandırma cihazı ile başta hastaneler olmak üzere tüm kapalı alanlarda havadaki virüslerin temizlenmesi sağlanıyor.

Ülkesine ve toplum sağlığına verdiği önemle hareket eden Gap İnşaat, yoğun bir çalışmayla kısa bir sürede ürün haline getirdiği projesi ile hem sağlık personellerimizin, hem de sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın hastalanma ve virüse maruz kalma riskini azaltmayı ve “hastanelere nefes” olmayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalık Holding iştiraki Gap İnşaat, hastanelere bağışlanmasına başlanılan cihaza ilişkin teknik bilgiler de verdi: “Öncelikle devletimizce alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyarak, toplumsal dayanışma ve topyekûn mücadele ruhu ile en kısa Çalık Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve yurt dışında yaptığı sağlık projeleri ile önemli deneyime sahip olan Gap İnşaat, Ar-Ge merkezlerinde geliştirdiği koronavirüsü (Covid-19) yok eden özel hava temizleme cihazlarının üretimini tamamladı. İlk etapta İstanbul’da bulunan 32 hastaneye 36 adet hava temizleme cihazı bağışlayacağını açıklayan Gap İnşaat, cihazları 12 Nisan itibariyle hastanelere teslim etmeye başladı. Cihazın en önemli özelliği; kapalı alanlardaki virüsün yoğunluğunu azaltarak tüm sağlık personellerinin hastalanma riskini azaltıyor. Salgına karşı ülke olarak birlikte verilen mücadelenin içinde olmayı görev bilen Gap İnşaat, gelecek sağlıklı nesiller için üretmeye devam ediyor. Şirket, virüslerin etkisizleştirilmesi amacıyla uzaktan çalıştırılabilen gezer bir ürün ile tüm mekanlarda yüzeylere UVC uygulayan hareketli 2 yeni ürün üzerinde daha çalışıyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün pandemi ilanıyla dünya gündeminin birinci sırasına yerleşen yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile yapılan mücadele için ülke çapında başlatılan seferberliğe, Çalık Holding şirketlerinden Gap İnşaat da, geliştirdiği “hava temizleme cihazı” ile mücadeleye katkı sağlamayı amaçlıyor. Yurt dışında yaptığı sağlık projeleri ile güçlü bir deneyime sahip olan Gap İnşaat’ın yeni ürettiği cihazla, koronavirüs (Covid-19), maruz kaldığı UVC ışığı yoğunluğu ve süresi sonucunda üründen her geçişte yüzde 99,9 oranında etkisiz hale getiriliyor. Taşınabilme kolaylığıyla her yerde kullanılabilme özelliğine sahip olan havalandırma cihazı ile başta hastaneler olmak üzere tüm kapalı alanlarda havadaki virüslerin temizlenmesi sağlanıyor.

Ülkesine ve toplum sağlığına verdiği önemle hareket eden Gap İnşaat, yoğun bir çalışmayla kısa bir sürede ürün haline getirdiği projesi ile hem sağlık personellerimizin, hem de sağlık hizmeti alan vatandaşlarımızın hastalanma ve virüse maruz kalma riskini azaltmayı ve “hastanelere nefes” olmayı amaçlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çalık Holding iştiraki Gap İnşaat, hastanelere bağışlanmasına başlanılan cihaza ilişkin teknik bilgiler de verdi: “Öncelikle devletimizce alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyarak, toplumsal dayanışma ve topyekûn mücadele ruhu ile en kısa coğrafyada kalıcı değerler oluşturma ilkesiyle hareket eden Çalık Holding, odağına aldığı Endüstri 4.0, Toplum 5.0 ve sürdürülebilirlik yaklaşımlarıyla geliştirdiği iş süreçleri, hizmetleri ve ürünleriyle, toplum ve iş dünyası için öncü projeleri hayata geçirmektedir.