Çekilen araca ‘cep’ten ulaşmak mümkün

İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) şehir genelinde çekilen ve bağlanan araçların tüm süreçlerinin mobil sistemler üzerinden yürütüldüğü uygulama kullanıma sunuldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir içinde hatalı park sonucu trafikten çekilen ve bağlanan araçların nereden, ne zaman, hangi sebeple çekildiği bilgilerine ulaşımı sağlayan ve çekilen aracın bulunduğu otoparkın iletişim bilgileriyle otoparkın konumuna yol tarifi sunan mobil uygulamayı hayata geçirdi.

ANINDA BİLGİ GİRİLİYOR

Proje hakkında açıklama yapan Başkomiser Emre Şen, trafikten aracı çekilen sürücülerin kaygısını gidermek için çekim işlemlerinden sürücülerin haberi olması amacıyla projeyi geliştirdiklerini söyledi. Trafiğin akışını sağlamak için, hatalı park eden araçların çekici yardımıyla trafikten çekildiğini belirten Şen, şöyle konuştu: “Sürücüler bazen park edilmesi yasak olan yerlere, par ediyorlar Bizler de çekmek durumunda kalıyoruz. Sürücüler, araçlarını park ettikleri yerde bulamayınca aracın nerede olduğuyla ilgili bir merak ve korku duygusuna kapılıyorlar. Polisin aracı çekmesi iyi ihtimal çünkü aracın çalınma ihtimali de var. Bu gibi durumlarda araç çekim işlemlerinin anında sürücü ve araç sahiplerinin haberi olması amacıyla mobil uygulama geliştirdik.”

Vatandaşlar, trafikten çekilen araç bilgilerine www.istmop.com ya da android ve İOS işlemcili akıllı telefonlara “İSTMOP” uygulamasını indirerek, aracın plakasını, çekim tarihini ve doğrulama kodunu girdikten sonra aracının durumunu öğrenebilecek.

Uygulamada kural ihlalinin fotoğrafı da yer alıyor

Araç trafikten çekilirken bilgiler ‘anında’ uygulamaya yüklenecek. Hangi çekiciyle, nereden, ne zaman ve hangi otoparka çekildiği bilgileri uygulamaya girilerek, otopark görevlilerine ve mobil kullanıcılarına sunulacak. Başkomiser Şen, “Mobil kullanıcılar, ‘Aracınız şu an çekici üzerinde en yakın otoparka park edilecek beş dakika gibi kısa bir sürede uygulamayı güncellerseniz, aracınızın bilgilerine ulaşabilirsiniz veya aracınız şu an şu otoparkta ve iletişim bilgileri şudur” diye bilgilendirilecek.