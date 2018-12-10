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Chrome gece modu, macOS'a en erken 2019'da gelecek

macOS Mojave güncellemesinden sonra işletim sistemine gece modu desteği gelmişti. Kullanıcılarının uzun süredir yolunu gözlediği Chrome'un gece modunun macOS cihazlarda kullanılması ise 2019'u bulacak

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Apple'ın macOS Mojave güncellemesinin en dikkat çeken özelliklerinden biri de gece modu için destek sunmasıydı. Bu özellik bazı uygulamaların düşük ışıklı ortamlarda daha rahat kullanılabilmesi için gece modu alabileceği anlamına geliyordu. Ancak gece modu geliştiricilerin destekleyeceği bir seçenek olduğu için maalesef tüm uygulamalarda geçerli değil.
 
Kullanıcıların biraz daha beklemesi gerekecek
Arama devi Google geçtiğimiz günlerde Chrome'un, başta aldatıcı reklamlara karşı koruma seçeneği olmak üzere yeni özelliklerini tanıtırken, macOS'a gelecek olan Chrome güncellemesinin önümüzdeki yılın başlarına kaydırıldığı ortaya çıktı.
 
 
Yukarıda yer alan ekran görüntüsünde Chrome'un gece modunun macOS'ta nasıl görüneceğini görebilirsiniz. Yeni özellik Chrome'un gizli modunun daha karanlık bir versiyonunu andırıyor. Gece moduna kavuşmak için ise Chrome 73 versiyonunu beklemek gerekiyor.
 
(Donsanım Haber)

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