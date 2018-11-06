Çin 2020'de Mars'a uzay keşif aracı gönderecek

Çin Uluslararası Radyosuna göre; Çin'in Zhuhai kentinde düzenlenen 9. Çin Uluslararası Uzay ve Havacılık Zirvesi'nde hazır bulunan Zhao Jian, 2019 yılında Ay'dan örnekleri geri getirmek için Chang'e-5 keşif aracını fırlatacaklarını belirtti.

Çin'in 2020'de Mars'a ilk uzay keşif aracı göndereceği bilgisini de veren Zhao Jian, uzay aracının 2021'de Mars'a ulaşacağını söyledi.

Çin'in uzun vadeli misyonlar için kullanılacak insanlı uzay istasyonu inşasını 2022 yılında tamamlayacağına işaret eden Zhao Jian, adı geçen istasyonun dünyanın tüm ülkelerine açık olacağını ifade etti.

Zhao Jina, Çin'in Ekim 2018'e kadar 38 ülkenin uzay kuruluşları ve 4 uluslararası kuruluş ile uzay alanında işbirliğini öngören 124 anlaşmayı imzaladığını da açıkladı.