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Bilim-Teknoloji

Çin 4 meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı

Çin, 'Tienmu-1' uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusunu uzaya gönderdi.

AA28 Aralık 2023 Perşembe 03:29 - Güncelleme:
Çin 4 meteoroloji uydusunu uzaya fırlattı
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Çin'in yayın organı Xinhua'nın haberine göre, "Tienmu-1" uydu ağının parçalarını oluşturan dört meteoroloji uydusu, Kuaicou-1A taşıyıcı roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Ticari meteoroloji veri hizmetleri için kullanılması amaçlanan uydular, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Fırlatış, Kuaicou-1A roketiyle gerçekleştirilen 24'üncü başarılı taşıma görevi oldu.

Adı Çincede "Gök Ana" anlamına gelen "Tienmu" uydu ağının parçası olan ilk iki uydu 9 Ocak'ta, dört uydudan oluşan ikinci grup 22 Mart'ta, üçüncü grup 20 Temmuz'da ve dördüncü grup 25 Aralık'ta fırlatılmıştı.

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