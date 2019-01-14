Çin Ay'dan Dünya'ya örnekler getirecek

Çin geçtiğimiz günlerde Ay'ın görünmeyen yüzüne indirdiği Chang'e-4 uzay aracının ardından bu yıl içerisinde Chang'e-5 isimli uzay aracını Ay'a gönderip yüzeyden alınacak örnekleri dünyaya getireceğini açıkladı.

Çinli yetkililer, Çin Ulusal Uzay İdaresi'nin (CNSA) bugün düzenlediği Chang'e misyonunun ayrıntılı bilgilendirme toplantısında, bu yıl içerisinde Ay'dan toplayacağı örnekleri Dünya'ya geri getirecek olan Chang'e-5 uzay misyonunu başlatacağını duyurdu.

CNSA Genel Başkan Yardımcısı Wu Yanhua, konuyla ilgili olarak yaptığı konuşmada "Chang'e-5 Ay görevinden sonra üç görev daha alacak. Chang'e-6 görevi, Ay’ın Güney Kutbu’ndan örnekleri geri getirmek için tasarlanacak. Chang'e-7 görevi, bölgedeki alan ortamının yanı sıra arazi şekli ve fiziksel kompozisyonu incelemek de dahil olmak üzere Güney Kutbu çevresinde kapsamlı araştırmalar yapacak. Chang'e-8 görevinde ise, bilimsel araştırmalara ve deneylere ek olarak, Ay üzerinde bir bilim ve araştırma üssünün inşası için zemin hazırlayacak kilit teknolojiler test edilecek." açıklamasında bulundu.

Chang'e-4, 3 Ocak'ta Ay’ın görünmeyen tarafına inerek tarihte bir ilki gerçekleştirmiş ve bu kapsamda Çin, Ay'ın karanlık yüzüne araç indiren ilk ülke olarak tarihe geçmişti.