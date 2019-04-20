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Çin bugün yeni navigasyon uydusu Beidou-3G2Q'yu uzaya gönderecek

Çin, bugün Beidou-3G2Q uydusunu yörüngesine göndererek Beidou navigasyon sistemine bir yeni uydu daha eklemeyi planlıyor.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Teknoloji yarışı uzayda da devam ediyor. Çin, uzay programının ana yüklenicisi olan Çin Havacılık, Uzay Bilim ve Teknoloji Şirketi'nin (CASC) geliştirdiği uydu navigasyon sisteminin bir parçası olan Beidou-3G2Q  (Beidou-44) uydusunu Long March 3B (Uzun Yürüyüş-3B) roketiyle ülkenin Sıçuan eyaletinde bulunan Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Türkiye saati ile 17:30'da yörüngesine gönderecek.
 
Long March 3A'dan geliştirilen Long March 3B roketi şu anda Çin uzay fırlatma filosundaki en güçlü fırlatma aracıdır. Roket, 11 bin 200 kilogramlık bir uyduyu alçak dünya yörüngesine veya 5 bin 100 kilogramlık bir kargoyu bir Jeosenkron (Yere Eşzamanlı Yörünge) yörüngesine fırlatabilir.
 
HANGİ ÜLKELER UYDU KONUMLANDIRMA SİSTEMİNE SAHİP?
 
Şu nada dünyada kullanılabilen uydu konumlandırma (navigasyon) sistemleri; ABD Ordusunun denetimi altındaki GPS (Küresel Konumlama Sistemi) Rus GLONASS uydu yönlendirici sistemi, Avrupa Birliği'nin ortak projesi olan 2019 yılında tamamlanması planlanan Galileo Konumlandırma Sistemi, Çİn'in 2000 yılından bu yana geliştirmekte olduğu BeiDou / COMPASS Uydu Konumlandırma Sistemi ve Hindistan'ın Hint Bölgesel Uydu Konumlandırma Sistemi IRNSS'dir.
 
BEİDOU UYDU KONUMLANDIRMA SİSTEMİ
 
Beidou Navigasyon Uydu Sistemi, Çin'de 2000, Asya-Pasifik bölgesinde de 2012'den itibaren hizmet vermeye başlamıştı.
 
Çin'in Beidou navigasyon sistemi tamamlandığında (2020), ABD'nin GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi), Avrupa Birliği'nin Galileo, Rusya'nın Glonass sisteminin ardından dünya genelinde hizmet veren 4'üncü küresel navigasyon sistemi olacak.

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