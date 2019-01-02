Çin, Güneş'in 6 katı daha sıcak yapay güneş üretti

Çinli araştırmacılar, 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaşabilen inanılmaz bir yapay güneş üretmeyi başardı. Araştırma ekibinin dün yaptığı açıklamada, dünya merkezli güneş simülatörünün 100 milyon santigrat derece sıcaklığa ulaştığı duyuruldu. Güneş'in gerçek sıcaklığı yaklaşık olarak 15 milyon santigrat derece. Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Plazma Fiziği Enstitüsü, EAST olarak bilinen “yapay güneşi” test ettiğini açıkladı.

EAST, yuvarlak bir kutu içine yerleştirilmiş büyük, halka şeklinde bir yapay güneş makinesidir. Çin'in Anhui Eyaleti'nde, Bilim Adasında devam eden bu proje, devasa ısıyı oluşturmak için nükleer füzyon kullanılıyor. EAST isimli bu yapay güneş makinesini sadece açmak için günde 15 bin dolara mal oluyor.

EAST'in amacı nükleer füzyonu anlamak ve bunu alternatif bir güç kaynağı olarak kullanmak.

Çin daha önce de güneşin merkezindeki ısının 3 katı daha sıcak hidrojen gazı üretmişti. 102 saniye süren bu deneyde 49.999 milyon derece ısı elde edilmişti.

(aksam.com.tr)