Çin sessizliğini bozdu: Zarara yol açma ihtimali oldukça düşük

AA 07 Mayıs 2021 Cuma 14:04 - Güncelleme: 07 Mayıs 2021 Cuma 14:04

Bakanlık Sözcüsü Vang Vınbin, roketin uzaya fırlatılmasının ve kontrolden çıkmasından bir hafta sonra başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, roketle ilgili açıklamalarda bulundu.

"İlgili roketin sahip olduğu teknolojilerin tasarımından anladığımız kadarıyla parçaların büyük kısmı atmosfere girdiğinde yanarak parçalanacak. Havacılık faaliyetleri ve yerde herhangi bir zarara yol açma ihtimali de oldukça düşük." ifadesini kullanan Vang, ilgili departmanın bilahare duruma ilişkin açıklama yapacağını bildirdi.

Öte yandan BBC'nin haberinde, roketin kontrolden çıkmasının ardından roket parçalarının atmosferde sürtünmeden kaynaklı oluşacak yüksek sıcaklıklara dayanıklı kısımlarının dünyaya düşebileceği kaydedildi.

Bu parçaların yeryüzüne temasının 9 Mayıs sabah saatlerinde gerçekleşmesi beklendiği bertilen haberde roketin, nereye düşeceği konusu tam olarak bilinmemekle birlikte dünyanın 41,5 derece Kuzey ve 41,5 derece Güney enlemleri arasında bir yere düşeceği tahmin edildiği aktarıldı.

Söz konusu enlemler doğudan batıya, Avustralya, Güney Asya ülkeleri, Çin'in orta ve güney bölgeleri, Arap Yarımadası, Afrika kıtası, Türkiye'nin büyük çoğunluğu, Güney Amerika'nın büyük çoğunluğu ve Kuzey Amerika'nın bir kısmını kapsıyor.

- LONG MARCH 5B, 29 NİSAN'DA UZAYA FIRLATILMIŞTI

Çin Uzay İstasyonu'nun ilk parçası ve çekirdek modülü Tienhı'yı (Gök Uyumu) uzaya taşımak için Long March-5B roketi 29 Nisan'da uzaya fırlatılmıştı.

Fırlatılmanın ardından Tianhı modülü roketten ayrılarak planlanan yörüngesine girmişti.

Roketin ana gövdesinin de Dünya'da önceden planlanan bir noktaya inmesi gerekiyordu.