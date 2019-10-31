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Çin yarından itibaren 5G'ye geçiyor

Çinli telekom şirketleri, birçok büyükşehirde yarından itibaren 5G teknolojisi kullanılmaya başlanacağını açıkladı.

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Çin'in kamu telekom şirketleri China Telecom, China Unicom ve China Mobile'den yapılan açıklamada, Pekin, Şanghay, Hangcou ve Guangcou gibi birçok büyükşehirde yarından itibaren 5G hizmeti sağlanacağını bildirdi.

5G hizmet ve ücret tarifelerini yayımlayan şirketler, ülke genelinde 5G teknolojisine sahip 80 bin baz istasyonu kurulduğunu, yıl sonuna kadar bu sayının 130 bine ulaşacağını ifade etti.

Yıl sonuna kadar 50'ye yakın şehirde 5G'nin kullanılacağı kaydedilirken, 5G'nin gelecek yıl ülke genelinde yaygınlaşacağı aktarıldı.

Yüksek hızdaki 5G, otonom sürüş kabiliyetine sahip araçların kullanılmasına, yüksek hızda video konferans bağlantıları kurulmasına imkan tanıyacak, mobile oyunların daha akıcı şekilde kullanılmasını sağlayacak.

Öte yandan dünyada 5G'ye en fazla yatırım yapan ve yaygın 5G ağıyla başı çeken Çin'de hükümetin yurt dışına veri transferine kontrol uygulaması nedeniyle Çin dışındaki birçok siteye giriş yapabilmek için sanal ağ (VPN) programları gerekiyor.

Ülkede Youtube, Facebook, WhatsApp, Twitter gibi yabancı sosyal paylaşım sitelerine erişimde sorun yaşanıyor.

Çinli akıllı telefon üreticilerinden Xiaomi (Şiaomi) gelecek yıldan itibaren 5G teknolojisine sahip 10 yeni model çıkaracağını açıklamış, Huawei ise 5G'ye uyumlu bazı akıllı telefon modellerini tanıtmıştı.

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