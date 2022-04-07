Çin, yer gözlem uydusu ''Gaofın-3 03''ü fırlattı

Uydu, "Gaofın-3" ve "Gaofın-3 02" uyduları ile kara-deniz radarı oluşturacak.

Gemi hareketlerini, denizdeki acil durumları ve kara-deniz doğal çevresini izleme kapasitesini artırması umulan uydunun, denizde afet önleme ve koruma, dinamik deniz çevresi gözlemi, su kaynaklarının korunması, tarım ve meteoroloji alanlarında fayda sağlaması hedefleniyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.