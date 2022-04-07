İSTANBUL 18°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Nisan 2022 Perşembe / 6 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,7513
  • EURO
    16,0968
  • ALTIN
    915.737
  • BIST100
    2346.29
Bilim-Teknoloji

Çin, yer gözlem uydusu ''Gaofın-3 03''ü fırlattı

Çin yer gözlem uydusu 'Gaofın-3 03'ü uzaya gönderdi. Xinhua ajansının haberine göre, uydu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

AA7 Nisan 2022 Perşembe 17:03 - Güncelleme: 7 Nisan 2022 Perşembe 17:03
ABONE OL

Uydu, "Gaofın-3" ve "Gaofın-3 02" uyduları ile kara-deniz radarı oluşturacak.

Gemi hareketlerini, denizdeki acil durumları ve kara-deniz doğal çevresini izleme kapasitesini artırması umulan uydunun, denizde afet önleme ve koruma, dinamik deniz çevresi gözlemi, su kaynaklarının korunması, tarım ve meteoroloji alanlarında fayda sağlaması hedefleniyor.

Çin, Gaofın uydularını ilk kez Dünya'yı uydudan daha net gözlemleyebilmek amacıyla 2010'da üretmeye başlamış, ilk uydu Gaofın-1 2013'te uzaya gönderilmişti.

  • Gaofın-3 03
  • Ciuçüen Uydu Merkezi
  • gemi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.