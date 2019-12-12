Çin’de 500 yıllık kırılmamış yumurta bulundu 

Çin’in Siçuan bölgesinde bir küpte en az 500 yaşında olduğu belirlenen yumurtalar bulundu. Ming Hanedanı’na (1368-1644) ait bir mezarda bulunan küpteki yumurtalar, pirincin içinde muhafaza edilerek en az 500 yıl kırılmadan kalabildi. Arkeologlar, 2015 yılında da 2 bin yıllık yumurta bulmuştu.