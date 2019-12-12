14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,808
  • 6,4729
  • 274.256
  • 107922
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Çin’de 500 yıllık kırılmamış yumurta bulundu 

Yumurtaların kırılmadan kalmasının sebebinin pirinç olduğu düşünülüyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin’in Siçuan bölgesinde bir küpte en az 500 yaşında olduğu belirlenen yumurtalar bulundu. Ming Hanedanı’na (1368-1644) ait bir mezarda bulunan küpteki yumurtalar, pirincin içinde muhafaza edilerek en az 500 yıl kırılmadan kalabildi. Arkeologlar, 2015 yılında da 2 bin yıllık yumurta bulmuştu.

Elon Musk´un yeni zırhlı aracı Cybertruck ile başı dertte

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Bakanlık açıkladı! Sınır dışı edildiler

Rize'de onlarca ton hamsiye el konuldu

Rize'de onlarca ton hamsiye el konuldu

FETÖ'nün sözde 'sıkıyönetim savcısı' hakkında karar

FETÖ'nün sözde 'sıkıyönetim savcısı' hakkında karar

Küçük Mert'e acı veda... Gözyaşları sel oldu

Küçük Mert'e acı veda... Gözyaşları sel oldu

Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi

Galatasaray'ın Avrupa macerası sona erdi

FED faiz kararını açıkladı!

FED faiz kararını açıkladı!

AB'den Türkiye'ye 'vize muafiyeti' açıklaması

AB'den Türkiye'ye 'vize muafiyeti' açıklaması

Bedenini kadavra olarak üniversiteye bağışlamıştı! 8 yıl sonra toprağa verildi

Bedenini kadavra olarak üniversiteye bağışlamıştı! 8 yıl sonra toprağa verildi
 

POPÜLER HABERLER

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

HDP yine şaşırtmadı, ilçe başkanları o teröristle yakalandı! İşte o anlar...

Test yayınları başlıyor... Drone ile görüntülendi

Test yayınları başlıyor... Drone ile görüntülendi

Evde yemek yaparken yapılan 12 hata

Evde yemek yaparken yapılan 12 hata

Dünyada bir ilk olacak: İki yaka arasındaki süre 6 dakikaya inecek

Dünyada bir ilk olacak: İki yaka arasındaki süre 6 dakikaya inecek

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019