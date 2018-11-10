Çin'de artık 'yürüyüş tanıma' teknolojisi ile kimlik tespiti yapılabiliyor

Çin hükümeti vatandaşlarını izlemek için bazı teknolojilerden faydalanıyor. Aranan şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için yüz tanıma sistemi kullanan Çinli yetkililer artık yeni bir gözetim aracını uygulamaya koydukları için kanun kaçaklarının işi daha da zorlaşacak gibi görünüyor.

Associated Press'in haberine göre Çin polisi "yürüyüş tanıma" sistemi sayesinde artık insanları, yüzü görünmese bile sadece vücut ve yürüyüş şeklinden tanıyabilecek. Sistemi geliştiren şirket olan Watrix'in CEO'su Huang Yongzhen, yazay zeka destekli yazılımla insanların sırtı dönük veya yüzü kapalıyken bile 50 metreye kadar kimlik tespiti yapılabildiğini söyledi.

Yürüyüş tanıma sistemini kandırmak zor

Yüz tanıma teknolojisi için kişinin yüzünün yakın ve yüksek çözünürlüklü görüntülerine ihtiyaç duyuluyor. Yürüyüş tanımada böyle bir gereksinim olmaması sistemin en büyük artılarından. Ayrıca yapay zeka kişinin vücut hareketlerini ve yürüyüşünü analiz ettiği için hiçbir şekilde kandırılamıyor.

Müslüman nüfusa yoğun gözetim ve denetimin uygulandığı Çin'in uzak batı bölgesinde bulunan Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki güvenlik görevlilerinin yazılıma özel ilgi gösterdiği belirtiliyor. Doğu Asya ülkesi zaten bir süredir 170 milyondan fazla yüz tanıma özellikli kamera ile vatandaşlarını izlemeye başlamıştı.

(Donenım Haber)