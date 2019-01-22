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Çin’den 10 bin kilometre menzilli nükleer füze testi

Çin, hayali bir düşmana karşı simüle edilmiş olan 10 bin kilometre menzilli kıtalararası balistik füze (ICBM) denemesi gerçekleştirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Roket Gücü, bir yeraltı sığınağından hayali bir düşmana karşı simüle edilmiş kıtalararası bir balistik füze (ICBM) denemesi gerçekleştirdi.
 
Konuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan askeri füze uzmanı Song Zhongping, “Denemesi yapılan kıtalararası balistik füze DF-5, DF-31 ya da DF-41 olabilir, bunların üçü de 10 bin kilometreden daha uzak hedefleri birkaç yüz metreden daha az bir sapma ile vurabilir. Tek veya çoklu termonükleer savaş başlıkları taşıyabilirler." diye konuştu.
 
Çin'in stratejik füze depolama tesislerinin genellikle derin ve koruyucu sığınaklara bulunduğunu belirten Zhongping, “Bu durum, tesislerin düşman nükleer saldırı dalgasına dayanma gücünü artırır.” açıklamasında bulundu.
 
Çinli analistler nükleer savaş başlığı yüklü bir ICBM'nin asla kullanılmayacağını, kullanılması durumunda bir nükleer savaşı başlatabileceğini, testlerin ve füzenin temel amacının kullanılması değil, siyasi ve diplomatik caydırıcılık olduğunu belirtti.

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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