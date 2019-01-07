Çin'den Batı’ya olan bağımlılığını azaltacak yeni bir adım daha

ABD’nin, Huawei ürünlerinin ulusal güvenlik riski taşıdığını belirtip Huawei ve ZTE şirketlerinin ürünlerinin ABD’de satılmasını daha da sınırlandıracak bir kararname yayınlamasının ardından ABD ve Çin arasında geniş bir ticaret ve teknoloji savaşı başladı. Bugün Shenzhen merkezli Huawei, Kunpeng 920 adında yeni işlemcisini ve TaiShan isimli sunucusunu (server) tanıttı.

“Büyük Veri” görevlerini yerine getirecek olan TaiShan sunucularının yüksek performans ve düşük güç tüketimi ile çalışması planlanıyor.

Yeni ürünler, iş performansını artıracak ve müşteri görüşleri oluşturacak algoritmalar hazırlayarak büyük verileri işleyen kurumsal veri merkezlerinin ihtiyaçlarına hizmet etmeyi amaçlıyor. Ayrıca bu ürünler, yapay zeka (AI), çip tasarımı, otomasyon ve yeni nesil mobil ağlar gibi en son teknolojilerde Çin'in dünya lideri olma yolunda ilerlemesini destekleyici olarak görülüyor.

Huawei'nin yonga setleri ve donanım teknolojisi için stratejik planlamalarından sorumlu olan Ai Wei, konuyla ilgili olarak, “Bu sistem çözümümüz, müşterilerimizin kullandığı bulut servisimizin bir parçası. Yonga seti üretimini asla bağımsız bir iş haline getirmeyeceğiz.” dedi.

Japonya'nın SoftBank Group Corp CEO’su Masayoshi Son, "Çin, ARM ekosisteminin gelişimini yönetmeyi hedefliyor. Ancak Huawei, Intel ile uzun vadeli stratejik ortaklığını sürdürecektir." açıklamasında bulundu.

Çin, işlemci ithalini azaltmak amacı ile 2004 yılında HiSilicon'u kurdu. Özellikle kendi pazarında kullanılan cihazlarda yabancı işlemcileri azaltmaya gayret gösteren Çin, ürettiği Kirin işlemcileri hem kendi pazarında hem de uluslararası pazarda kullanılmaya başlandı. Huawei, ürettiği cihazlarda 2018 yılı itibarıyla yüzde 54'ünde kendi işlemcisini kullanıyor.