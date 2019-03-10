Çin'in fırlattığı uyduyu taşıyan roketin parçaları, bir evin bahçesine düştü

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CASC) tarafından geliştirilen ChinaSat-6C telekomünikasyon uydusu ülkenin XichangUydu Fırlatma Merkezi'nden Long March-3B roketi ile yörüngesine gönderildi.

Long March-3B roketinin taşıyıcı (yardımcı) roketlerden bir parçası bir evin bahçesine düştü.

Geçtiğimiz yıllarda da Çin'in Long March-3B roketi ile yapılan uzay lansmanı esnasında bu tür kazalar gerçekleşmişti. 2018 Ocak ayında Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu' sistemi Long March-3B adlı taşıyıcı roket serisinin Yüencıng-1 modeli ile iki uydu uzaya gönderilmiş ardından ise roketin bazı parçaları yerleşim alanına düşmüştü.

11 Ocak 2018'de yerleşim yerine düşen roket parçası

Yine Şubat 2018'de in'in Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuzey Yıldızı (Beydou) Navigasyon Uydu' sisteminin uyduları Long March 3B adlı roketi ile yörüngesine gönderilmiş ardından taşıyıcı roket yerleşim alanına düşüp yangına sebep olmuştu.

Taşıyıcı (yardımcı) roket nedir?

Roketler, genel olarak birkaç kademeden oluşur. En altta bulunan bölüm roketin kalkmasını sağlar ve yakıt bitene kadar roketi ileri fırlatır. İkinci kademede bulunan motorlar devreye girdiğinde ilk bölüm roketten ayrılır ve roket uzaya gerekmeyen ağırlıklar taşımamış olur. Roketler uzay mekikleri gibi değildir. Çoğunluğu bir defa kullanılır ve bundan dolayı da çok pahalıdır. Uzay mekiklerinde sadece yakıt atılır, diğer kısım dünyaya döner ve tekrar kullanılır.

ChinaSat-6C uydusu

Dün yörüngesine gönderilen ChinaSat-6C Çin, Avustralya, Yeni Zelanda ve Güney Pasifik'teki adaları kapsayacak bir alanda televizyon ve radyolara yüksek kalitede iletişim hizmetleri sağlayacak.