Çin'in Şinhua haber ajansında robotik yapay zeka sunucuları işbaşı yaptı

Çin'in haber ajansı Şinhua, raporları okurken insan mimiklerini gerçekçi bir şekilde taklit eden robotik yapay zeka haber sunucularını kullanmaya başladığını açıkladı.

Şin Şiaomeng (Xin Xiaomeng) adlı kadın yapay zeka robotunun, ajansın haber merkezinde spiker olarak çalışmaya başladığını duyurdu.

Ajans, geçtiğimiz günlerde Şiaomeng'in ilk videosunu paylaşmıştı. Geçen yıl tanıtılan erkek versiyonu Şin Şiaohaoa'ında (Xin Xiaohao) yer aldığı videoda, Şiaomeng Pekin'deki yıllık bir meclis toplantısına katılan delegelerle ilgili haberleri okudu.

Her iki yapay zeka sunucusu da Çin'in arama motoru Sogou tarafından geliştirildi.