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Çin’in uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzünden yeni görüntüler gönderdi

Ay'ın güney kutbundaki “karanlık yüz” olarak bilinen bölgesine iniş yaparak bir ilk gerçekleştiren Çin'in uzay aracı, dünyaya yeni görüntüler gönderdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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8 Aralık 2018’de dünyadan yola çıkan Çin'in uzay aracı Chang'e-4, 3 Ocak'ta ayın görünmeyen tarafına inerek tarihte bir ilki gerçekleştirmiş ve ilk görüntülerini göndermişti. Çin'in uzay aracı, bir haftalık dördüncü “uyku modu”nun ardından Ay’ın görünmeyen tarafından çekilen çarpıcı yeni görüntüleri Dünya'ya gönderdi.
 
 
Yutu-2'nin kendi gölgesini ve Von Kármán kraterindeki izlerini görüntülediği an
 
Chang'e-4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı olmak üzere (Yutu-2) iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan keşif aracı, inişin gerçekleşmesiyle beraber iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başladı. Keşif aracı Yutu-2, Ay'dan Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermesinin yanı sıra çeşitli deneyler de gerçekleştiriyor.
 
Von Kármán krateri içerisindeki yüzeyin görüntüsü
 
Yutu-2 misyonunun amaçları arasında Ay’ın uzak tarafının keşfedilmesi ve Ay’ın Dünya'ya bakan tarafı ile hedef alanı (görünmeyen taraf) arasındaki kimyasal farklılıkların analizi bulunuyor.
 
Chang'e 4'ün görevinde henüz ilginç bir keşif ortaya çıkmadı, ancak projeye katılan bilim adamları araştırma yapılan bölgenin Ay mantosunun mineralojisini ortaya çıkarabilecek malzemenin potansiyel kanıtlarını gösterdiğini söyledi.
 
CHANG'E-4 BEKLENTİLERİ ÇOKTAN AŞTI
 
Araştırmacılar uzay aracının ömrünün toplam üç ay dayanacak şekilde tasarlandığını, ancak aracın dördüncü ayını da başarıyla tamamlayıp, beşinci ayına girdiğini belirttiler.

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