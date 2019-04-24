Çin’in uzay aracı, Ay'ın karanlık yüzünden yeni görüntüler gönderdi

8 Aralık 2018’de dünyadan yola çıkan Çin'in uzay aracı Chang'e-4, 3 Ocak'ta ayın görünmeyen tarafına inerek tarihte bir ilki gerçekleştirmiş ve ilk görüntülerini göndermişti. Çin'in uzay aracı, bir haftalık dördüncü “uyku modu”nun ardından Ay’ın görünmeyen tarafından çekilen çarpıcı yeni görüntüleri Dünya'ya gönderdi.

Yutu-2'nin kendi gölgesini ve Von Kármán kraterindeki izlerini görüntülediği an

Chang'e-4 görevi, bir iniş ve bir keşif aracı olmak üzere (Yutu-2) iki uzay aracından oluşuyor. Görevin en önemli kısmı olan keşif aracı, inişin gerçekleşmesiyle beraber iniş aracından ayrılıp Ay'ı keşfetmeye başladı. Keşif aracı Yutu-2, Ay'dan Dünya'ya yüksek çözünürlüklü fotoğraflar göndermesinin yanı sıra çeşitli deneyler de gerçekleştiriyor.

Von Kármán krateri içerisindeki yüzeyin görüntüsü

Yutu-2 misyonunun amaçları arasında Ay’ın uzak tarafının keşfedilmesi ve Ay’ın Dünya'ya bakan tarafı ile hedef alanı (görünmeyen taraf) arasındaki kimyasal farklılıkların analizi bulunuyor.

Chang'e 4'ün görevinde henüz ilginç bir keşif ortaya çıkmadı, ancak projeye katılan bilim adamları araştırma yapılan bölgenin Ay mantosunun mineralojisini ortaya çıkarabilecek malzemenin potansiyel kanıtlarını gösterdiğini söyledi.

CHANG'E-4 BEKLENTİLERİ ÇOKTAN AŞTI

Araştırmacılar uzay aracının ömrünün toplam üç ay dayanacak şekilde tasarlandığını, ancak aracın dördüncü ayını da başarıyla tamamlayıp, beşinci ayına girdiğini belirttiler.