Çocuklara teknoloji rehberi 

Çocuk Sinema Okulu yapımcıları Varol Yaşaroğlu, Esra Özge Aktürk ve Emre Turanlı, teknolojiyle büyüyen çocukların yanlarından ayırmadıkları tabletleri ve cep telefonlarıyla video kaydı, montaj, dublaj yapabilmeleri için yöntemler sunan “Kanalıma Hoş Geldin” isimli kitap hazırladı.

MARİFETLİ KLAKET

Kitapta, kendi kanalını kurmaya karar vermiş Klaket isimli kahraman, sinema ve televizyon tecrübelerini çocukların anlayabileceği bir dille sunuyor. Kitabın yazarlarından Esra Özge Aktürk, bu çalışmanın, Anadolu’da yaşayan ve bu konuda eğitim olanakları daha sınırlı olan çocuklar için oldukça güçlü bir kaynak olacağını dile getiriyor.

Esra Özge Aktürk, İstanbul ve Ankara’daki okullarda çocuklara sinema eğitimi veren ve kendi filmlerini çekme imkanı sunan Çocuk Sinema Okulu’nun yapımcılarından Emre Turanlı ile Varol Yaşaroğlu ile yeni bir projeyi hayata geçirdiklerini anlattı. “Kanalıma Hoş Geldin” ifadesinin son yıllarda pek çok çocuğun dilinde olduğunu, hatta sosyal medya mecralarında çok kullanıldığını vurgulayan Aktürk, Çocuk Sinema Okulu’nda edindikleri deneyimleri çocuklara kalıcı bir şekilde aktarabilmek için bir kitap hazırladıklarını söyledi. Teknolojiyle iç içe yaşayan ve büyüyen çocukların yanlarından ayırmadıkları tabletleri ve cep telefonlarıyla kamera kaydı, montaj, dublaj yapabilmeleri için yöntemler sunan “Kanalıma Hoş Geldin” isimli kitabı yayınladıklarını belirten Aktürk, “Çocukların video çekmek ve yayınlamak için duydukları istek, ailelerin de bu konuda çözümler aramasına sebep olmaya başladı. Çıkardığımız bu kitap, Çocuk Sinema Okulu eğitimlerimizin uygulamalar ve denemeler ile hazırlanmış kısa bir özeti diyebiliriz” dedi.

Emre Turanlı ise çocuk sinemacıların her geçen gün artacağını ve bu kitabın 5 yaşından büyük çocuklar için hazırlandığını, bu sayede küçük yaştaki çocukların da aileleri ile çok kolay çekimler yapabileceğini belirtti.