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Crew Dragon uzay aracı dünyaya geri döndü

Astronotların Amerikan topraklarından tekrar uzaya gidebilmesini sağlayacak olan ve Elon Musk'ın şirketi SpaceX tarafından geliştirilen Crew Dragon uzay aracı, gönderilen Uzay İstasyonu'ndan geri döndü.

  • TM Dijital Haber Merkezi - Gökhan Ertaş
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NASA’nın 2011 yılında Atlantis uzay mekiğinin yaptığı son insanlı uçuşun ardından 9 yıldır ülkesinden uzaya astronot gönderemeyen ABD, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gidecek astronotlarını Rusya'nın Soyuz kapsülleri ile gönderiyordu. NASA ve diğer uzay ajansları için mürettebat taşıyan yeni kapsüller üreten SpaceX, Crew Dragon kapsülünü geçtiğimiz cumartesi günü Falcon 9 roketiyle başarıyla Uluslarası Uzay İstasyonu'na (ISS) göndermişti.
 
Uluslarası Uzay İstasyonu'nda bir hafta kenetli kalan uzay kapsülü bugün dünyaya başarıyla geri döndü SpaceX'in kurucusu ve CEO'su Elon Musk, Crew Dragon kapsülünün ISS'a yaptığı ilk görev olan Demo-1'in en zor kısmı geri dönüş aşaması olacağını söylemişti.  Musk, "Hipersonik yeniden giriş (kapsülün dünyaya dönüşü) en büyük endişem." açıklamasında bulunmuştu.
 
Crew Dragon DM-1 uzay aracı atmosfere girişini başarıyla tamamlayıp  Atlantik Okyanusu'na düştü. Düştüğü alanın yakınlarında hazır bekleyen SpaceX mürettebatı kapsülü okyanustan alıp SpaceX tesislerine incelemeye götürmek için çalışıyor.
 
DM-1 uzay aracında test amaçlı astronot kıyafeti giydirilmiş bir manken de bulunuyor. Aracın bu testinin başarıyla sonuçlanmasının arından NASA ve SpaceX yıl sonuna kadar ABD topraklarından ilk insanlı uçuşu gerçekleştirmeyi planlanıyor.

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