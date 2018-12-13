Cüce gezegen Ceres organik madde açısından zengin olabilir ABD'de Güneybatı Araştırma Enstitüsünden (SwRI) bir ekibin yürüttüğü araştırmada, Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) keşif uydusu Dawn'dan edinilen verilerin, Ceres'in yüzeyinin, Dünya'da bulunan karbon zengini, basit gök taşlarında var olandan çok daha yoğun karbon içeriyor olabileceğine işaret ettiği belirtildi.