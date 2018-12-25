DARPA hipersonik araçlar için yeni teknolojiler geliştirecek

ABD, yüksek teknolojiye sahip hipersonik araçlar için yeni çözümler arıyor.

ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı (DARPA), ses hızının üstünde yol alan araçlarda aşırı ısınmayı önlemek için çalışmalara başladı.

DARPA'nın basın açıklamasında, atmosferde inanılmaz derecede yüksek hızlarda seyahat edecek araçların, ön ve kenar kısımlarında yoğun sürtünmeden dolayı aşırı ısınma meydana geldiği, bu sorunun önüne geçmek için de söz konusu kısımlar için yüksek sıcağa dayanıklı meteryaller geliştirilmesi gerektiği belirtildi.

22 Ocak'ta ABD'nin Virjinya eyaletinde DARPA himayesinde başlatılacak 'Hipersonik için Malzeme Tasarımı ve Karakterizasyonu' prgramı ile gerekli malzemenin üretimi için çalışmalara başlanıyor.

DARPA'nın açıklamasına göre program iki teknik alan üzerinde çalışacak. Aşırı ısınan bölgeler için gelişmiş termal tasarım çalışmaları kapsamında, aşırı ısınan parçalarda soğutma çözümleri aranacak. Bunun yanı sıra aşırı sıcağa dayanan malzeme ya da kaplama geliştirme çalışmaları da ikinci çalışma alanına girecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DARPA Savunma Bilimleri Program Yöneticisi Bill Carter, ''Yıllarca insanlar hipersonik araçların aşırı ısınan ön ve kenarlarını soğutmayı denedi. Ama pratikte bir başarı gösteremedi.'' dedi. Carter buna rağmen son yıllarda termal teknoloji ve karmaşık mimari ve tasarım konusunda büyük ilerlemeler kaydedildiğini belirtti.

DARPA 2018 yılının başında da Orbital ATK yeni hava aracı tahrik sistemi geliştirilmesi için 21,4 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza atmıştı. Anlaşma kapsamında sesaltı ve hipersonik (+5 Mach) hızlarda kullanılabilecek bir motor geliştirilecek. Ekim 2017’de de aynı program kapsamında DARPA, Aerojet Rocketdyne ile anlaşmaya varmıştı.

RUSYA İLE HİPERSONİK MÜCADELE

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mart ayında Rus yapımı hipersonik füze Kinjal'dan ilk kez tanıtmıştı. 2 bin kilometreden hedefleri vurabilen füze, manevra yapabilme kabiliyeti sayesinde tehlikeleri alanları aşabiliyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Hükümet Sorumluluk Ofisi (GAO), Çin ve Rusya'nın geliştirdiği yeni nesil hipersonik silahlarla ilgili sunduğu raporda, bu silahlar için karşı önlemin veya etkili bir savunma yönteminin bulunmadığını belirterek hükümeti önlem için uyardı.

Raporda Rusya ve Çin'in geliştirdiği hipersonik silahların ABD'nin uzay projeleri için tehlike arz ettiği vurgusu yapıldı.

Hipersonik silah ve araç tehdidi altında olduklarını ileri süren Pentagon, DARPA'nın ''Glide Breaker'' programı ile ABD'yi tüm hipersonik tehditlere karşı korumayı hedefleyen savunma sisteminin geliştirilmesini hedefliyor.

Eylül ayında açıklanan program kapsamında, farklı savunma bileşenlerini bir araya getirilerek hipersonik saldıraları bertaraf etme üzerinde çalışılıyor.