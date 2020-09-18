Devreye alındığında dünyada bir ilk olacak: Başarıyla tamamlandı

IHA 18 Eylül 2020 Cuma 10:48 - Güncelleme: 18 Eylül 2020 Cuma 10:48

Rosatom Devlet Atom Enerji Kurumu tarafından görevlendirilen OJSC Baltık Gemi Tersanesi tarafından inşa edilen geminin mekanizma ve ekipman denetimi, 23 Haziran-16 Eylül tarihleri arasında Finlandiya Körfezi ve Baltık Denizi’nde yapıldı. Uzmanlar, gemi çalışır durumdayken elektrik güç sistemlerini ve geminin farklı derinliklerden su çekerken gerekli olan hareketlere ilişkin özelliklerini test etti.

FSUE Atomflot Genel Müdürü Mustafa Kashka, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, deneme seferleri programının tamamen uygulandığını belirtti. Kashka, “Gemiyi inşa edenler, yükleniciler ve teslimat ekibi harika bir iş çıkardı. Sonuçlardan oldukça memnunuz. Arktika nükleer buz kırıcı, Murmansk’a doğru yola çıkmaya hazır” dedi.

22 EYLÜL’DE YOLA ÇIKACAK

Buz kırıcı Arktika, 22 Eylül’de Baltık Tersanesi bitiş bendinden Murmansk deniz limanına doğru yola çıkacak. Gemi, iki hafta sürmesi planlanan yolculuk boyunca buz şartlarında test edilecek.

DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN GÜÇLÜ NÜKLEER BUZ KIRICISI

Öncü ve evrensel nükleer buzkıran Arktika, Rosatom Devlet Atom Enerji Kurumu tarafından görevlendirilen OJSC Baltık Gemi Tersanesi tarafından inşa ediliyor. Omurgası 5 Kasım 2013 tarihinde yerleştirilen gemi, 16 Haziran 2016’da suya indirilmişti. Dünyanın en büyük ve en güçlü nükleer buz kırıcısı olacak olan Arktika, yüksek kapasiteli olanlar da dahil olmak üzere gemilere bağımsız kılavuzluk ve Batı Arktik bölgelerdeki filolara öncülük etmesi için tasarlandı.

ADINI KUZEY KUTBU’NA ULAŞAN İLK GEMİDEN ALIYOR

40 yıllık hizmet süresi bulunan nükleer buzkıranın uzunluğu 173,3, genişliği 34, yüksekliği ise 15,2 metre. 22 knotluk seyir hızına sahip olan geminin güç kapasitesi ise 60 MW. Toplamda 53 mürettebatıyla nükleer güç ile çalışan gemi adını; Kuzey Kutbu’na ulaşan ilk gemi olan efsanevi “Arktika”dan alıyor.

RITM-200 KENDİSİNDEN ÖNCEKİLERİN İKİ KATI DAHA HAFİF VE KOMPAKT

Iceberg Merkezi Tasarım Bürosu, nükleer buz kırıcının teknik projesini 2009’da tasarladı. Nükleer buz kırıcı, her biri 175 MW olan özel tasarım iki yeni RITM-200 reaktörü ve toplam kapasitesi 175 MW olan bir buhar türbini ile donatıldı. Hem nükleer buz kırıcı reaktörlerinin inşa ve faaliyetinin zengin deneyimi hem de dünya nükleer güç mühendisliğindeki yeni eğilimler RITM-200’ün tasarımı için altyapı oluşturdu. Kendisinden öncekilerin iki katı daha hafif ve kompakt olma özelliğini taşıyan RITM-200, daha düşük maliyetli olması ve gemide daha az yer kaplamasıyla da dikkat çekiyor.