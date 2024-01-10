İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ocak 2024 Çarşamba / 29 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,9732
  • EURO
    32,844
  • ALTIN
    1961.38
  • BIST100
    7800
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

Dikey kalkış ve iniş yapabilen eVTOL SA-2 uçak konsepti tanıtıldı

Hyundai, tüketici elektroniği fuarı CES 2024'te eVTOL SA-2 uçak konseptini tanıttı.

AA10 Ocak 2024 Çarşamba 11:42 - Güncelleme:
Dikey kalkış ve iniş yapabilen eVTOL SA-2 uçak konsepti tanıtıldı
ABONE OL

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hyundai Motor Grubu'nun gelişmiş hava hareketliliği (AAM) şirketi Supernal, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'te farklı bir elektrikli konseptinin tanıtımını gerçekleştirdi.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen ve geleceğin hava mobilitesi olarak lanse edilen SA-2 adlı konseptin, pilot dahil 5 kişilik oturma kapasitesi bulunuyor. Hyundai'nin mobilite yol haritasındaki en son kilometre taşını temsil eden konpset; güvenli, verimli ve uygun fiyatlı günlük yolcu hava yolculuğunu gerçekleştiriyor.

S-A2, CES 2020'de ilk kez tanıtılan vizyon konsept S-A1'i temel alarak yenilikçi olarak geliştirildi. Hyundai'nin havacılık ve uzay mühendisliği ile birlikte ortaklaşa geliştirdiği bu konsept, otomotiv endüstrisinin estetik tasarımını uçak ve helikopterlerin dinamikleriyle bir araya getiriyor.

Şehir içindeki insanları A noktasından B noktasına daha hızlı, güvenli ve uygun fiyatla taşımayı planlayan Hyundai, 2028'de resmi olarak pazara girmeyi hedefliyor.

eVTOL S-A2, ilk etapta 25 ila 40 mil arası menzille, daha çok küçük çaplı şehir içi taşımacılık ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılacak.

Saatte 120 mil (193 kilometre) hız yapabilen SA-2'nin uçuş yüksekliği ise 1.500 feet (457 metre) olacak. Elektrikli tahrik mimarisine sahip olan aracın sekiz adet tamamen eğilebilen rotor pervaneleri bulunuyor. SA-2, en zor alanlarda bile rahatlıkla iniş ve kalkış yapabiliyor.

  • eVTOL S-A2
  • uçak
  • dikey kalkış

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.