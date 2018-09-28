Dün İstanbul semalarında görülen garip cisimlerin ne olduğu bulundu
İstanbul'da dün akşam saatlerinde oldukça ilginç görüntüler kaydedildi. Amatör bir kamerayla görüntülenen gökyüzü cisimlerinin ne olduğu sosyal medyada tartışmalara sebep olmuştu. Konuyu araştıran Gökhan Ertaş Sosyal medya'da meteorlar, asteroidler ve uyduların yörüngesi konusunda dünyaca ünlü uzman Dr Marco Langbroek'e sordu. Langbroek cismin göktaşı yada uzay enkazı değil askeri amaçlı kullanılan 'paraşütlü aydınlatma fişeği' olduğunu söyledi.
- Gökhan Ertaş / star.com.tr
Acıbadem'de bir evden çekilen görüntülerde, yabancı cisim söylentilerini ve dünya dışı varlıklara dair tartışmaları yeniden gündeme taşımıştı ancak konunun uzmanı Dr Marco Langbroek cişimlerle ilgili son noktayı koydu.
As it appears below a cloud deck, this is not space debris. My first impression is possibly bottlerocket flares.— Dr Marco Langbroek (@Marco_Langbroek) 28 Eylül 2018
Görüntülerde gökyüzünden aşağı doğru inen birden fazla ateş topu görünüyor. Ateş toplarının ininş mesafesi, inerken yöneldiği konum, yaydığı ışık ve haraket hızı incelenerek konuya netlik kazandırıldı.
Ancak askeri aydınlatma fişeğinin o anda ne amaçla kullanıldığı hakkında araştırmalar devam ediyor.
Askeri amaçlı kullanılan paraşütlü aydınlatma fişeği
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