Dün İstanbul semalarında görülen garip cisimlerin ne olduğu bulundu İstanbul'da dün akşam saatlerinde oldukça ilginç görüntüler kaydedildi. Amatör bir kamerayla görüntülenen gökyüzü cisimlerinin ne olduğu sosyal medyada tartışmalara sebep olmuştu. Konuyu araştıran Gökhan Ertaş Sosyal medya'da meteorlar, asteroidler ve uyduların yörüngesi konusunda dünyaca ünlü uzman Dr Marco Langbroek'e sordu. Langbroek cismin göktaşı yada uzay enkazı değil askeri amaçlı kullanılan 'paraşütlü aydınlatma fişeği' olduğunu söyledi.