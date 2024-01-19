Dünya Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'yı konuşuyor! ''Çığır açıcı görev''

ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan gerçekleştirilen fırlatma işlemiyle Ax-3 misyonunun üyesi olan Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı.

Dragon kapsülünün 20 Ocak Türkiye saati ile 13.15'te uluslararası uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor.

Türkiye'nin ilk astronotu olarak tarihe geçen Gezeravcı, 100 kilometrelik uzay sınırını aştı.

Alper Gezeravcı'nın uzay yolcuğunu dünya basınında da geniş yankı uyandırdı.

CNN'in haberinde 'SpaceX roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıktı. Gemide, aralarında Türkiye'den uzaya giden ilk kişinin de bulunduğu bir grup Avrupalı astronot bulunuyor' denildi. Fırlatma 'çığır açıcı bir görev' olarak tanımlandı.

New York Times 'Gezeravcı, ilk Türk astronotu olarak ülkesinde gelecek nesillere ilham kaynağı olmayı umuyor' ifadelerini kullandı.

AP, 'SpaceX, İsveçli ve İtalyanlarla birlikte Türkiye'nin ilk astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlattı' başlığı ile bu gelişmeyi aboneleri ile paylaştı.

Space.com 'Ax-3, Axiom Space'in, aralarında Türkiye'nin ilk astronotunun da bulunduğu, tamamı Avrupa'dan oluşan ilk mürettebatını taşıyor' dedi.

Alman Stern 'İlk Türk astronotu taşıyan roket ISS'ye fırlatıldı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. Haberde 'Gemide Türk Hava Kuvvetleri pilotu Alper Gezeravci'nin yanı sıra İsveçli astronot Marcus Wandt, İtalyan Walter Villadei ve ABD'li İspanyol Michael Lopez-Alegria da bulunuyor. Cumartesi günü ISS'ye ulaşmaları planlanıyor' denildi.

Us News Axiom-3 misyonu kapsamında 30'dan fazla bilimsel deney gerçekleştirileceğini yazdı.

Alman DW 'Türkiye'nin ilk astronotu özel uçuşla ISS'ye gitti' başlıklı haberinde 'Alper Gezeravcı, uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı oldu' dedi.

Yunan Kathimerini 'Türkiye 44 yaşındaki Alper Gezeravcı ile ISS'nin konuk ülkelerinin seçkin ama büyüyen kulübüne girmeye hazırlanıyor' dedi.

Fransız Le Monde 'Türkiye'nin ilk astronotu bir İsveçli ve İtalyan ile birlikte 18 Ocak Perşembe günü SpaceX Falcon roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı' dedi.

South China Morning Post 'Türkiye'nin ilk astronotunu içeren ekip uzay istasyonuna uçuşa başladı' manşetini attı.

İngiliz Daily Mail, 'Türkiye'nin ilk astronotu da dahil olmak üzere tamamı Avrupalı bir mürettebat, Perşembe günü SpaceX roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) başarıyla yolculuğa çıktı' dedi.

Amerikalı ABC News 'Türk Hava Yolları'nın eski savaş pilotu Alper Gezeravcı, ülkesinden uzaya çıkan ilk kişi oldu' dedi. India Today haberinde şu ifadelere yer verdi:

'Türkiye'nin ilk astronotu ve Avrupa'yı temsil eden üç mürettebat üyesini taşıyan roket, tamamı özel sektör tarafından yürütülen bir görevle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gitmek üzere Perşembe günü Florida'dan fırlatıldı.'

İsrail merkezli Jerusalem Post 'Türkiye'nin ilk astronotunu içeren mürettebat uzay istasyonuna uçtu' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Times of India haberinde 'ISS'ye giden ülkeler arasına katılmayı hedefleyen Türkiye, ülkenin ilk insanlı uzay uçuşunu gerçekleştirmek üzere 44 yaşındaki Türk Hava Kuvvetleri gazisi Alper Gezeravcı'yı istasyona gönderdi' ifadesine yer verdi.

Al Monitor 'Türkler, Türkiye'nin ilk astronotunun uzaya yolculuğunu canlı olarak ulusal televizyonda izliyor' dedi.

The New Arab 'Türkiye, İsveç ve İtalya'dan astronotlar, SpaceX'in uçuşla Uluslararası Uzay İstasyonu'na fırlatıldı' dedi.