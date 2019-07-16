Dünyanın en hızlı SD kart okuyucu satışa çıkıyor

UHS-II, SD ve microSD kartları okuyabilen MRW-S3, 300 MB/saniye okuma hızı sunuyor ve USB-C SD portu üzerinden 100 watt´a kadar da güç sunabiliyor.

Cihaz, üzerinde bulunan HDMI portu sayesinde 4K videoları 30 kare saniye hızında oynatabiliyor. Toplam ağırlığı 95 gram olan ürün, bünyesinde üç adet USB-C, bir adet HDMI (4K 30 fps) ve bir adet de USB-A portunu barındırıyor.

IP68 serfikasına sahip olması nedeniyle suya ve toza karşı dayanıklı olan Sony MRW-S3, sonbahar aylarında satışa sunulacak. Ürünün fiyatı ise henüz belli değil.