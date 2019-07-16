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Dünyanın en hızlı SD kart okuyucu satışa çıkıyor

SONY'nin özellikle fotoğrafçılara yönelik geliştirdiği dünyanın en hızlı SD kart okuyucusu MRW-S3 satışa sunuluyor.

  • DHA
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UHS-II, SD ve microSD kartları okuyabilen MRW-S3, 300 MB/saniye okuma hızı sunuyor ve USB-C SD portu üzerinden 100 watt´a kadar da güç sunabiliyor.
 
Cihaz, üzerinde bulunan HDMI portu sayesinde 4K videoları 30 kare saniye hızında oynatabiliyor. Toplam ağırlığı 95 gram olan ürün, bünyesinde üç adet USB-C, bir adet HDMI (4K 30 fps) ve bir adet de USB-A portunu barındırıyor.
 
IP68 serfikasına sahip olması nedeniyle suya ve toza karşı dayanıklı olan Sony MRW-S3, sonbahar aylarında satışa sunulacak. Ürünün fiyatı ise henüz belli değil. 

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