Dünyanın ilk 3D baskılı roketi 3. kez fırlatıldı

Florida'daki Cape Canaveral'dan dün geç saatlerde fırlatılan Terran 1, havalandıktan kısa süre sonra arızalandı.

Şirketin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugünkü fırlatma, Relativity'nin bir sonraki aracımız Terran R'yi mümkün kılacak 3D baskılı roket teknolojilerini kanıtladı." ifadesi kullanıldı.



Açıklamada "baskılı yapıların, en yüksek gerilim durumu Max-Q'dan başarıyla geçtiği" duyuruldu.

Dün yapılan "İyi Şanslar, İyi Eğlenceler" adı verilen fırlatma, şirketin son iki hafta içinde gerçekleştirdiği üçüncü fırlatma girişimi oldu.