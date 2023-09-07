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Bilim-Teknoloji

Efootball bakım ne zaman bitecek? Efootball 2024 ne zaman açılacak? PES 2023 sunucu bakımı son durum

eFootball sunucu bakımı bitiş tarihi ve saati oyun severler tarafından sorgulanıyor. eFootball™ 2024 hazırlıkları kapsamında yakında büyük ölçekli bir bakım gerçekleştiriyor. Oyuncular ise bakımın ne zaman biteceğini merak ediyor. Peki eFootball bakımı ne zaman bitecek? Efootball 2024 ne zaman açılacak? İşte Efootball sunucu bakımı son durum...

7 Eylül 2023 Perşembe 10:36 - Güncelleme:
Efootball bakım ne zaman bitecek? Efootball 2024 ne zaman açılacak? PES 2023 sunucu bakımı son durum
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PES 2023 sunucu bakımı saat kaçta biter? sorusu, oyunseverler tarafından araştırılıyor. Konami tarafından geliştirilen PES diğer adıyla eFootball sunucu bakımına girdi. Oyun içi varlıkları ve diğer verileri taşıma sürecinden geçirmek amacıyla yapılan büyük ölçekli sunucu bakımının biteceği tarih, oyuncular tarafından sorgulanıyor. İşte PES 2023 sunucu bakımı ile ilgili son durum

EFOOTBALL BAKIM NE ZAMAN BİTECEK?

KONAMI tarafından yayınlanan duyuruda efootball 2023 sunucu bakımı ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

eFootball™ 2024 hazırlıkları kapsamında yakında büyük ölçekli bir bakım gerçekleştireceğiz. Bakımın 04/09/2023 02:00 (UTC) itibarıyla başlaması planlanmaktadır.

Büyük ölçekli bakımın bitiş saati, daha sonraki bir tarihte duyurulacaktır.

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