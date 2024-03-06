Elektrikli şarj istasyonları sektöre yön verecek! Yeni bir dönüşüm geliyor

Şenses, yaptığı yazılı açıklamada, elektrikli araçlarla birlikte ihtiyaç ve alışkanlıkların dönüştüğünü ve bunun yeni iş modellerinin devreye alınmasını gerektirdiğini bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şenses, elektrikli araçlar ve şarj istasyonları ile birlikte pek çok iş modelinde dönüşüm yaşanacağına dikkati çekerek "AVM'ler, geleceğin şarj istasyonları olacak. Restoran seçiminde şarj istasyonu kriteri belirleyici rol üstlenecek. ENYAKIT olarak biz de bu kapsamda yatırımlarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şenses, elektrikli şarj istasyonları ile birlikte ticari gayrimenkul, büyük hacimli perakende mağaza yapıları ve otomotiv ekipman üreticilerinin de dönüşeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlarla birlikte yakıt ikmali konusundaki alışkanlıklarımız değişmeye başlıyor. Uzun yolculuklarda aracını şarj etmek için mola verenler, bu süreyi daha etkili bir şekilde değerlendirmek istiyor. Bu da günümüzde AVM, restoran ya da ticari gayrimenkullerde konumlandırılmaya başlanan elektrikli şarj istasyonlarının, daha tercih edilebilir bir noktaya taşınacağını gösteriyor. Önümüzdeki dönemde sürücüler 'park ederken şarj etme' şeklindeki yaşam tarzını daha fazla benimseyecek. Böylece ticari gayrimenkuller, mülk yönetim şirketleri, birden fazla konut geliştirenler ya da alışveriş merkezleri, büyük mağazalar, restoran zincirleri, halka açık otopark yerleri 'park et ve şarj et' modelini benimseyerek yatırımlarını gerçekleştirecek. Geleceğin şarj istasyonları AVM ya da restoranlar olacak. Gelecekte pek çok şirket ve hızlı servis restoranları, elektrikli araç şarj ağı operatörleriyle ortaklık kurmaya başlayacak."

ENYAKIT'ın Türkiye çapında 100'den fazla istasyonu bulunduğunu aktaran Şenses, "ENYAKIT olarak şarj ağımızın kullanıcı dostu ve 7/24 hizmet verebilecek konumlarda yer almasını öncelik haline getirdik. Şarj ağımızla ENYAKIT müşterilerinin kesintisiz ve özgürce seyahat etmelerini sağlarken, prestijli lokasyonlarda konumlanmaya özen gösteriyoruz. Türkiye genelinde sürdürülebilir ulaşımın önündeki engelleri azaltmaya yönelik çalışmalarımızı titizlikle gerçekleştiriyor, kullanıcılarımızın mobilitesini artırmak ve çevre dostu ulaşımı teşvik etmek amacıyla sürdürülebilir enerji çözümlerine odaklanarak sektörde öncü bir rol üstlenmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.