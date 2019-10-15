Elektronik atıklar eğitime dönüşüyor

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Atma Bağışla Kampanyası ile evde, okulda ve işyerinde kullanılmayan her türlü Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları (AEEE) geri dönüşümle eğitime kazandırıyor. TEGV hem yaşanılabilir bir dünyaya katkı sağlıyor hem de eğitimle güçlenmiş toplum hayaline bağışçılarını da ortak ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile devam eden proje kapsamında bağışlanan elektronik atıklar, PTT aracılığı ile anlaşmalı geri dönüşüm tesisine gönderiliyor ve elde edilen hurda değeri, imkânı kısıtlı çocuklarımızın TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor. Elektronik atıkların yanı sıra çalışır durumda olan cihazlar ise TEGV tarafından incelendikten sonra alınan onay karşılığında vakıf envanterine kaydedilerek, TEGV’in Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarında kullanılmak üzere muhafaza ediliyor.

SİTEDEN BAĞIŞ İMKANI

Atma Bağışla Kampanyası, çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra doğanın korunması için de önemli bir çevre faaliyeti olma niteliği taşıyor. TGEV’den yapılan açıklamada “Siz de elektronik atıklarınızı ‘902513042’ kodu ile PTT şubelerine teslim ederek çocuklarımızın TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlayabilir, onların geleceğine ışık tutabilirsiniz. Proje hakkında detaylı bilgi almak için www.atmabagisla.com web sitesini ziyaret edilebilirsiniz” denildi.