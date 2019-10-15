23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9326
  • 6,545
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

Elektronik atıklar eğitime dönüşüyor

TEGV’in ‘Atma Bağışla Kampanyası’ ile elektronik atıklar çocukların eğitim desteği almasına katkı sağlıyor. Elektronik atıklar PTT aracılığıyla dönüşüm tesislerine yollanıp, öğrencilere burs oluyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Atma Bağışla Kampanyası ile evde, okulda ve işyerinde kullanılmayan her türlü Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaları (AEEE) geri dönüşümle eğitime kazandırıyor. TEGV hem yaşanılabilir bir dünyaya katkı sağlıyor hem de eğitimle güçlenmiş toplum hayaline bağışçılarını da ortak ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Türkiye Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile devam eden proje kapsamında bağışlanan elektronik atıklar, PTT aracılığı ile anlaşmalı geri dönüşüm tesisine gönderiliyor ve elde edilen hurda değeri, imkânı kısıtlı çocuklarımızın TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasını sağlıyor. Elektronik atıkların yanı sıra çalışır durumda olan cihazlar ise TEGV tarafından incelendikten sonra alınan onay karşılığında vakıf envanterine kaydedilerek, TEGV’in Türkiye’nin dört bir yanındaki etkinlik noktalarında kullanılmak üzere muhafaza ediliyor. 

SİTEDEN BAĞIŞ İMKANI 

Atma Bağışla Kampanyası, çocukların eğitimine katkı sağlamanın yanı sıra doğanın korunması için de önemli bir çevre faaliyeti olma niteliği taşıyor. TGEV’den yapılan açıklamada “Siz de elektronik atıklarınızı ‘902513042’ kodu ile PTT şubelerine teslim ederek çocuklarımızın TEGV’de nitelikli eğitim desteği almasına katkı sağlayabilir, onların geleceğine ışık tutabilirsiniz. Proje hakkında detaylı bilgi almak için www.atmabagisla.com web sitesini ziyaret edilebilirsiniz” denildi. 

HER ŞEY GERİ DÖNÜŞÜYOR

Atma Bağışla kapsamında geri dönüştürülebilen ürünler pek çok kalemden oluşuyor. Bunlar arasında masaüstü ve dizüstü bilgisayar, tablet, monitör, yazıcı, bilgisayar parçaları, ses, görüntü ve müzik sistemleri, DVD okuyucu ve uydu alıcılar, masa ve cep telefonları, elektrikli ev aletleri, kablo ve adaptörler ve bahsi geçmeyen tüm elektrikle çalışan ürünler var. 

 

Bakan Çavuşoğlu´ndan ´Akıncı´ya şiirli cevap!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Sızıntı hızla yayılıyor! Acil durum ilan edildi

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

Başkan Erdoğan, Macron ile görüştü

"Ankara ile diyalog devam etmeli"

'Ankara ile diyalog devam etmeli'

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Meryem Uzerli’nin Seçtikleri

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Cinayet zanlılarını TV programındaki çelişkili ifadeleri ele verdi

Türkiye'den uluslararası medyaya: Manipülatif haberlere son verin

Türkiye'den uluslararası medyaya: Manipülatif haberlere son verin

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

Tel Abyad´da yaşam normale dönüyor

Tel Abyad´da yaşam normale dönüyor
 

POPÜLER HABERLER

MSB´de ´Barış Pınarı´ toplantısı: Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

MSB´de ´Barış Pınarı´ toplantısı: Sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

Teröristlerin sığınak olarak kullandığı tüneller ortaya çıktı!

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

PKK/PYD-DEAŞ iş birliği belgelendi! İşte o görüntüler

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

Sağlığınızı bozan 12 alışkanlık

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

©Copyright 2019