Elon Musk, Tesla için Suudi Arabistan'dan para almayacak

Recode adlı "podcast"a verdiği mülakatta Musk, Kaşıkçı'nın öldürülmesi konusunda, "Bu oldukça kötü görünüyor. Yani bu iyi değil. Muhtemelen (Suudi Arabistan'dan para) almayacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Musk'ın, Twitter hesabı üzerinden ağustos ayında hisse başı 420 dolar teklifle şirketi New York borsasından çekmek istediğini duyurması manşetlere çıkmıştı.

Daha sonra yaptığı detaylı açıklamada Musk, son iki yılda Suudilerin Tesla'yı borsadan çekmek için kendisiyle defalarca temas kurduğunu belirterek, nihayet ağustos ayında, Suudi Arabistan varlık fonu tarafından Tesla'nın yaklaşık 3,2 milyar dolar değerindeki yüzde 5'e yakın hissesinin borsadan satın alındığını aktarmıştı.

Virgin Grubunun kurucusu milyarder Richard Branson da Kaşıkçı cinayeti sonrası Suudi Arabistan hükümetiyle iki turizm projesi ve Virgin'in uzay işine yatırım görüşmelerini askıya almıştı.

Aynı şekilde, Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve eşi Melinda tarafından yönetilen Gates Vakfı ise Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gelecekteki çalışmalarını durdurmayı kararlaştırmıştı.

Kaşıkçı olayı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamamıştı. Suudi Arabistan yönetimi 18 gün sonra gazeteci Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmek zorunda kalmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "Maktul Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim 2018 tarihinde, evlilik işlemleri için girdiği Suudi Arabistan Krallığı İstanbul Başkonsolosluğu'nda, daha önceden yapılan planlama doğrultusunda, başkonsolosluk binasına girer girmez boğularak öldürülmüştür. Cesedi, yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir." ifadeleri kullanılmıştı.