Elon Musk'ın 1453 paylaşımıyla ilgili çarpıcı açıklama! İşte anlamı...

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Erhan Afyoncu, Elon Musk'ın Twitter hesabından paylaştığı ve sosyal medyada gündem olan "1453" karikatürü ile ilgili efsaneyi açıkladı.

Elon Musk, Twitter hesabında, yatağında yatmakta olan bir Bizans askerinin, "Did I lock the gate (Kapıyı kilitledim mi?)" dediği bir karikatür paylaştı.

Karikatürün altında ise "Constantinople 1453" yazısı yer alıyordu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü ve tarihçi Erhan Afyoncu sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

ERHAN AFYONCU GERÇEĞİ AÇIKLADI!

Elon Musk İstanbul'un fethiyle ilgili attığı tweetinde 'Açık Unutulan Kapı' efsanesine atıf yapıyor. Açık kapı söylentilerinin gerçekle alakası yoktur. Fethin şokunu atlatmak ve şehrin Türkler'in eline geçmesini küçümsemek için çıkarılmıştır.

Güya kuşatma sırasında herkesin açık unuttuğu kapı Kerkoporta, dünya tarihinin akışını kesin biçimde değiştirmiştir. Hammer'den Stefan Zweig'e kadar birçok batılı tarihçi ve edebiyatçı İstanbul'un fethinin son safhasını şu şekilde anlatırlar;

Surların arasında dolaşan birkaç Türk askeri Edirnekapı ile Eğrikapı arasında bulunan "Kerkoporta/Cambazhâne" denilen yayalara ayrılmış küçük kapılardan birisinin aklın alamayacağı bir unutkanlık yüzünden açık kaldığını görürler.

Diğer askerlere de haber verilir ve Türkler bu kapıdan girerek İstanbul'u fethederler. Herkesin unuttuğu bir kapı olan Kerkoporta, küçücük bir rastlantı, dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir. Bu bilgi sadece Dukas Tarihi'nde vardır.

"GERÇEKLE ALAKASI YOKTUR"

Dukas da kuşatma esnasında İstanbul'da değil Midilli'dedir.İddiası dönemin diğer kaynaklarıyla uyuşmaz.Dönemin Türk kaynaklarıyla Barbaro ve Dolfin incelendiğinde fethin son aşamasının hiç de bu şekilde olmadığı anlaşılmaktadır. Açık kapı söylentilerinin gerçekle alakası yoktur.

Fethin şokunu atlatmak ve şehrin Türkler'in eline geçmesini küçümsemek için çıkarılmıştır. Bu rivayet batıda çok yaygındır. Ancak yerli ve yabancı tarihlerin çoğuna göre Türk askerleri bugünkü Topkapı'ya yakın bir yerden savaşarak şehre girmişlerdir.

Nitekim bu bölgenin ismi de surların toplardan ve atılan lağımlardan dolayı gördüğü tahribat yüzünden, fetihten sonra Top Yıkığu Mahallesi olarak anılmıştır. Fatih ve askerleri şehri açık bir kapıdan değil surları yıkarak fethetmişlerdir.