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Elon Musk’ın yeni canavarının ilk uçuş tarihi belli oldu

Elon Musk’ın Mars'a göndermeyi planladığı yeni uzay aracı Starship ve Super Heavy Rocket'in 2021'de ilk uçuşunu yapacağı bildirildi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Elon Musk’ın sahibi olduğu ABD’li uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in 2023’te Ay’ın etrafına ve ilerleyen zamanlarda Mars’a göndermeyi planladığı insanlı uzay aracı Starship’in ve Super Heavy Rocket'in 2021'de ilk uçuşunu yapacağı bildirildi.
 
SpaceX Başkan Yardımcısı Jonathan Hofeller, Jakarta Asya Pasifik Uydu Konferansı'nda Starship projesi için şirketin planlarını anlattı. Şirket, özellikle telekom endüstrisinde, iki yıl içinde planladığı ticari lansmanlar için şimdiden müşterilerini arıyor.
 
Proje, iki aşamalı bir uzay aracından oluşuyor; Süper Ağır Roket (Super Heavy Rocket) ve Starship gemisi.
 
Süper Ağır Roket, Starship gemisini yörüngeye taşıyan güçlendirici. Amacı ise, Falcon 9 ile Falcon Heavy roketlerini ve Dragon uzay aracını daha ekonomik olacak tek bir sistemle değiştirmektir. Uyduları yörüngeye ya da ötesine taşıyacak, kargo ve astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştıracak ve hatta Ay'a ya da Mars'a malzeme veya keşif araçları götürecek. Ayrıca gezegenler arasında uzun süreli seyahatlerde 100 kadar insan taşıyabilecek.
 
Sistem ticari uçuşlara başlamadan önce, SpaceX'in birkaç deneme uçuşu gerçekleştirmesi gerekiyor. Nisan ayında, aracın motoru kısa bir süre için ateşlenerek ilk testi yapılmıştı.
 
Önümüzdeki aylarda yapılacak testlerde aracın hem yeniden iniş sistemi hem de yeniden kullanılabilirliği sınanacak olduğundan, bunların en önemli testlerden birkaçı olduğu vurgulanıyor.
 
Hofeller, konuyla ilgili olarak konuşmasında şunları kaydetti:
 
“Bu yıl ve gelecek yıl ile ilgili umutlarımız var. Hedefimiz, aracın gelecek yılın sonuna kadar ya da 2021'in başında tam operasyonel olması ve müşterilerimizin ürünlerini hızlı bir şekilde yörüngeye ulaştırmak.”

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