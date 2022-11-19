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Bilim-Teknoloji

Elon Musk'tan Twitter kararı! 3 isim görevlerine geri getirildi

3 ismin görevlerine geri getirildiğini duyuran Elon Musk, 'Olumsuz- nefret tweet'leri ve para kazanma özelliği kaldırılacaktır. Twitter'a reklam veya başka bir gelir getirilmeyecektir' dedi.

IHA19 Kasım 2022 Cumartesi 00:45 - Güncelleme:
Elon Musk'tan Twitter kararı! 3 isim görevlerine geri getirildi
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Dünyanın en zengin insanı, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın yönetimine geçmesinin ardından başlayan tartışmalar sürüyor.

Yöneticileri kovarak yönetime geçen Musk, binlerce personeli işten çıkararak, uzaktan çalışmayı ve öğle yemeği hizmetini sonlandırmıştı.

Twitter'a yönelik iddialara ve tartışmalara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Musk, "Twitter'ın politikası, konuşma özgürlüğüdür, ancak erişim özgürlüğü değildir. Olumsuz- nefret tweet'leri ve para kazanma özelliği kaldırılacaktır. Twitter'a reklam veya başka bir gelir getirilmeyecektir. Özel olarak aramadığınız sürece tweet'i bulamayacaksınız. Kathie Griffin, Jorden Peterson ve Babylon Bee görevlerine geri getirildi. Trump'ın kararı ise henüz verilmiş değil" ifadelerini kullandı.

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