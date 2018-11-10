Endonezya, olası ABD yaptırımları nedeniyle Su-35 sözleşmesini iptal edebilir

Endonezya Hava Kuvvetleri resmi temsilcisi Novyan Samiega, ABD, Rus silahlarının satın alınması nedeniyle Cakarta'ya yaptırım uyguladığı takdirde, daha önce imzalanmış sözleşmenin bir hükmü kalmayacağını kaydetti.

IHS Jane's Defence Weekly, ABD'nin sert yaptırımlar uygulaması durumunda, Endonezya'nın Rus uçağına alternatif aramak zorunda kalacağını ve en uygun alternatifin de Amerikan F-16 olduğunu yazdı.

Daha önce Rus basını, Rusya ile Endonezya arasında imzalanan, Cakarta'ya 11 adet Su-35 avcı uçağının tedariki ile ilgili anlaşmanın uygulama evresinin ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) çerçevesinde uygulayabileceği olası yaptırımları nedeniyle ertelendiğini yazmıştı.

RYACUDU: RUSYA İLE YAPILAN ANLAŞMADAN VAZGEÇMEYECEĞİZ

Ancak, Endonezya Savunma Bakanı Ryamizard Ryacudu geçen ay, Cakarta'nın Washington'un baskılarından dolayı Rusya ile Rus yapımı Su-35 avcı uçaklarının tedarikiyle ile ilgili yapılan anlaşmadan vazgeçmeyeceği söylemişti.

Endonezya'nın ABD tarafından uygulanabilecek olası yaptırımların etkisiyle Rusya ile imzalanan anlaşmayı yerine getirmekten ‘asla vazgeçmeyeceğini' vurgulayan Ryacudu, tarafların şu anda uygulama aşamasına geçtiklerini, fakat yönetimindeki kurumun maliye ve ticaret bakanlıklarıyla sevkiyatların ödenmesi ile ilgili bazı sorunları çözmesi gerektiğini ifade etmişti.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostech ‘ten yapılan açıklamada, on bir Su-35 avcı uçağının Endonezya'ya tedariki sözleşmesinin ertelenmediği, Cakarta'nın bazı teknik sorunlarını çözmeye çalıştığı belirtmişti.

(Sputnik)