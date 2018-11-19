Ethereum'un kurucusu Türkiye ile ilgili bilgi almak istiyor

Kripto para birimleri global ekonomide hala bir soru işareti olarak görülse de Türkiye’de kripto para birimlerine karşı bir ilgi ve merakın olduğu su götürmez bir gerçek. Dahası, bu ilgi dünyanın en popüler üçüncü kripto para birimi olan Ethereum’un yaratıcısı olan Vitalik Buterin’in de ilgisini çekmiş durumda.

I've been noticing a lot of replies in Turkish in my mentions lately. Can someone explain, is something particular going on, or do we have a large community in Turkey that I have not yet interacted with?



CC @el33th4xor — Vitalik Non-giver of Ether (@VitalikButerin) 18 Kasım 2018

Dün bir tweet atan Buterin, ‘Son zamanlarda attığım tweetlerde çok fazla Türkçe yanıt olduğunu fark ettim. Özel bir şeyler mi oluyor yoksa henüz etkileşim kuramadığımız büyük bir Türkiye topluluğumuz mu var, biri bana açıklayabilir mi?’ diyerek Türk Twitter kullanıcılarının tweetlerine fazlasıyla ilgi gösterdiğini bildirdi.

Buterin, paylaştığı tweetin sonuna ise kripto para piyasasının saygın isimlerinden Cornell profesörü Emin Gün Sirer’i etiketledi. Sirer ise bu tweeti ‘Türkiye’deki ekonomik durum, demografi ve viral yayılım, son 9 ay içinde Türkiye’de çok fazla kripto para meraklısı oluşmasına neden oldu.’ şeklinde yanıtladı.

The economic situation in Turkey+demographics+natural course of viral spread d a lot of crypto enthusiasts over the 9 months. — Emin Gün Sirer (@el33th4xor) 18 Kasım 2018

Buterin’in bu tweetine yanıt veren bir başka kullanıcı ise Türkiye’de çok fazla kripto para meraklısı olduğunu doğrularken Buterin’in kendileri ile etkileşim kurmasından memnun olduğunu belirtti. Buterin, gelecek dönemde Ethereum’un Türkiye’de popülerleşmesi için pozitif adımlar atabilir.

(Webtekno)