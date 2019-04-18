Evrende oluşan ilk molekül tipi uzayda bulundu

Her biri nötr bir helyum atomu ve pozitif yüklü bir hidrojen atomundan oluşan bu yüklü moleküller, ilk önce Büyük Patlama'dan yaklaşık 100.000 yıl sonra ortaya çıktı. O zamanlar evren neredeyse tamamen hidrojen ve helyumdan oluşuyordu ve helyum hidrür, bu iki elementin çarpıştığı zaman oluşturabilecekleri tek moleküldür.

Her ne kadar araştırmacılar laboratuvarda helyum hidrit iyonları görmüş olsalar da, bu moleküller uzayda hiçbir zaman kesin olarak tespit edilememişti.

NASA'nın Kızılötesi Astronomi Stratosferik Gözlemevi,(SOFIA) yaklaşık 3 bin ışıkyılı uzaklıkta NGC 7027 adında bir gezegenimsi bulutsuyu gözlemledi. Araştırmacılar sıcak, yoğun gaz bulutu tarafından yayılan ışıkta, helyum hidritin kızılötesi radyasyonun imzalı dalga boyunu tespit ettiler.

NGC 7027'de görülen helyum hidrit iyonları, erken evrenden artık olmak yerine, gezegenimsi bulutsuda oluşmuştur. Ancak onların varlığı, helyum hidrit iyonlarının laboratuvar dışında olabileceğini onaylar, bu da ilkel kozmosun teorik simülasyonlarının ciddi bir revizyona ihtiyacı olmadığı anlamına geliyor.

Illinois Urbana-Champaign Üniversitesi'ndeyken helyum hidrit eğitimi alan Adam Perry bu keşfi, hayvan bulgusunda eksik bir bağı dolduran fosili ortaya çıkaran yeni bir bulguya benzetiyor. Perry, "Herkes (helyum hidritin) dışarıda (uzayda) olması gerektiğini biliyordu. Ancak, daha ​​önce sağlam kanıtlar yoktu, şimdi var.… Astrokimya ile uğraşan insanlar bu konuda çok heyecanlı.” dedi.

Almanya, Bonn'daki Max Planck Radyo Astronomi Enstitüsü'nün astrofizikçisi Rolf Güsten, "Helyum hidrit iyonlarının NGC 7027'de incelenmesi, bu iyonları oluşturan kimyasal reaksiyonlara yeni bir bakış açısı getirebilir." ifadelerini kullandı.

Güsten ve meslektaşları ayrıca, Büyük Patlama'dan hemen sonra doğan helyum hidrit iyonları için uzak, erken evreni araştırmak için Şili'nin kuzeyindeki Atacama Büyük Milimetre/Milimetre-altı Dizisi'ni (Şili'nin kuzeyinde Atacama Çölü'nde yüksek bir platoda bulunan astronomik interferometre özellikli radyo teleskoplardır) kullanmayı planlıyor.