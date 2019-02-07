F-16 jetlerine yerli kalkan

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan F-16 uçakları için ASELSAN tarafından BAE Systems iş birliği ile geliştirilen hava savunma kalkanları faaliyete geçti. Seri üretime geçilen SPEWS-II Elektronik Harp (EH) Kendini Koruma Sistemi uçaklara takılmasıyla Türk jetleri gökyüzünde düşman unsurlara karşı daha güvenli hale geldi.

FÜZEYE KARŞI GÜVENLİ

SPEWS-II sistemi, F-16’lar için önemli bir tehdit olan füzeler tarafından yayılan radar sinyallerini algılayarak pilota uyarı veriyor. Sistem, füzelerin uçakları bulmasını sağlayan bu sinyalleri hem karıştırma hem de uçağı farklı yerde göstererek harp esnasında saldırgan unsurları aldatma özeliğiyle göz dolduruyor. SPEWS-II sistemi, üzerinde bulunduğu uçağa tehdit olabilecek radar güdümlü füzelere ait sinyalleri tespit ve teşhis edebiliyor. Ayrıca, bu füzelere karşı özel olarak programlanmış karşı tedbir sinyallerini üretip göndererek bu füzelerin karıştırılmasını sağlıyor. Böylece özellikle sınır ötesi operasyonlarda yakın hava desteği ve benzeri görevlerde kullanılan F-16 jetleri için radar güdümlü füze tehditlerine karşı daha güvenli oldu. Sistemle birlikte hava harekâtları için önemli bir güç kazanıldı.