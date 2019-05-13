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F-35’ler, füze savunma sistemleri 'katili' ile donatılacak

F-35A Lightning II ve F-35C Lightning II avcı uçaklarının, karşı tarafın füze savunma sistemlerinin kullandıkları radarları yok etmeyi hedefleyen AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range) hipersonik füzeleriyle donatılacağı bildirildi.

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The Drive adlı web sitesinde yer alan habere göre Amerikan yapımı F-35A Lightning II ve F-35C Lightning II avcı uçakları, karşı tarafın füze savunma sistemlerinin radarlarını yok etmeyi hedefleyen AARGM-ER hipersonik füzeleriyle donatılacak.

AARGM-ER (AGM-88G) füzeleri daha önce üretilen AGM-88’in (HARM) anti-radar füzesinin bazında geliştiriliyor. ABD Donanması Mühimmat Bürosu’nun programdan sorumlu yöneticisi Matthew Commerford, AGM-88G füzesinin önceki AGM-88E’ye göre ‘daha düşük ebatlarla aynı uçuş performansını’ sağladığını belirtti.

Yeni füzenin tıpkı AGM-88E’de bulunan güdümleme ve kontrol sistemleriyle donatılacağı belirtilen haberde, fark yaratan unsurlarınsa modüler savaş bölümü ve LEO (Lethality Enhanced Ordnance) teknolojisine göre geliştirilen kompakt savaş başlığı olduğu kaydedildi.

Haberde ayrıca füzenin F-35A Lightning II ve F-35C Lightning II avcı uçaklarının iç kısımlarına yerleştirileceği, fakat F-35B Lightning II’te bulunmayacağı vurgulandı.

AGM-88G’nin test uçuşlarının 2021’de başlaması planlandığı aktarılan yazıda, 2025’ten itibarense uçakların seri üretimine geçilecek olan füzeyle donatılmaya başlanacağı ifade edildi.

ABD Donanması ve Northrop Grumman uzay ve savunma şirketinin imzaladığı kontratın tutarı 322.5 milyon dolar olarak değerlendiriliyor.

AGM-88G’nin özellikleri gizli tutulsa da füzenin menzilinin 130 kilometreyi aştığı ve hedefe ulaşırken ses hızının 2 katına ulaştığı biliniyor.

(Sputnik)

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