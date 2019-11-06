Facebook logosunu değiştirdi: Yeni hali şaşırttı

acebook, kurulduğundan beri kullandığı logusunda değişikliğe gitmeye karar verdiğini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yeni logo Facebook ve bünyesi altındaki Facebook Messenger, Instagram, WhatsApp gibi platformlarda kullanılmaya başlanacak.

'GELECEK HAFTADAN İTİBAREN...'

İnsanların, kullandıkları uygulamaların hangi şirket tarafından geliştirildiğini bilmesi gerektiğine işaret eden Lucio, şunları kaydetti:

"Şirket olarak bizim ana servislerimiz arasında Facebook uygulaması, Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal ve Calibra bulunuyor. Bu uygulamalar ve teknolojiler yıllardır altyapı paylaşıyor ve bu servislerin arkasındaki takımlar sıkça birlikte çalışıyor.

Facebook şirketinin parçası olan ürün ve servisler hakkında daha şeffaf olmaya başladık ve haziran ayında başlattığımız uygulamayla bütün uygulamalarımızda 'Facebook'tan' ibaresine yer verdik. Yeni logomuzu önümüzdeki haftalarda yeni şirket web sayfamız dahil olmak üzere, ürünlerimizde ve pazarlama materyallerimizde kullanmaya başlayacağız."

Açıklamada ayrıca, yeni marka çalışmasının, şirketin sahiplik yapısıyla servislerini kullanan insanlar ve şirketler arasında daha iyi bir iletişim sağlayacağı vurgulandı.

Yeni logonun, şirketin platformlarına özel olarak farklı renklerde kullanılması bekleniyor.

PLATFORMA GÖRE RENK

Platformlara göre renk değiştireceği belirtilen logo, Facebbok'ta mavi, Instagram'da turuncu, WhatsApp'ta ise yeşil olacak.