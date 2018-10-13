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Facebook Messenger’a gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor

Facebook'un geliştirmiş olduğu yazılı, sesli ve görüntülü haberleşme uygulaması Facebook Messenger'a gönderilen mesajı geri alma özelliği geliyor.

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2 milyarı aşkın aktif kullanıcısı ile dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook, geçtiğimiz Nisan ayında kullanıcılarına kendi bünyesinde yer alan Messenger uygulamasına gönderilen mesajı geri alma özelliğinin geleceğinin müjdesini vermişti. Yeni özelliğin hangi tarihte kullanıcılarla buluşacağı oldukça büyük bir merak konusuydu. Yeni özellik çok büyük olasılık yakın gelecekte tüm kullanıcılarla buluşmuş olacak. Zira görünüşe bakılırsa Facebook "mesajı geri alma" özelliği için test sürecini başlatmış durumda.
 
Mesajı geri alma özelliği şu an için kısıtlı sayıda Facebook Messenger kullanıcısı tarafından kullanılabiliyor. Çok büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde geri kalan kullanıcılar da yeni özelliği kullanabilmeye başlayacaklar. Bir internet kullanıcısı Facebook Messenger'ın mesajı geri alma özelliğinin nasıl çalıştığını gözler önüne seren bir ekran görüntüsü paylaştı.
 
 
Facebook Messenger’da gönderdiğiniz bir mesajı geri alabilmek için çok büyük olasılıkla tıpkı Gmail’de olduğu gibi kısıtlı bir süreye sahip olacaksınız. Ancak bu sürenin kaç saniye veya dakika olacağı şu an için açıklanmış değil. 
 
(Donanım Haber)

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