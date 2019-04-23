Felçli hastalar artık düşünceleriyle tablet kullanabilecek

BrainGate adlı bir beyin-bilgisayar arayüzünü (BCI) test etmek için üç tetraplejik (her iki kol ve bacak ile gövdenin istemli kaslarının tam felci) insan üzerinde yapılan klinik bir araştırmada hastalar ilk defa bir tablet cihazını düşünceleriyle kontrol edebildi.

BrainGate, katılımcının beyin aktivitesini bir bilgisayarın anlayabileceği komutlara çevirir. Yeni çalışmada araştırmacılar önce mikroelektrot dizilerini el hareketini düzenleyen beynin içine yerleştirdiler. Katılımcılar, BCI'nın ekrandaki eylemlere çevirmeyi öğrendiği bir şey olan ellerini hareket ettirmeyi düşünerek sistemi “eğitti”.

BCI, deneklerin ellerini hareket ettirme niyetiyle ilişkili beyin aktivitesini çözdü ve bilgiyi kablosuz bilgisayar faresi gibi çalışan bir Bluetooth arayüzüne aktardı. Sanal fare hazır bir Android tablete eşleştirildi. Katılımcılar daha sonra sağ ellerini sıkmaya çalışarak tabletteki imleci işaretleyip tıklatabildi.

"HABER OKUDULAR, MÜZİK DİNLEDİLER"

Araştırmacılar deneklere, aygıtı ne kadar iyi kullanabileceklerini görmek için tabletlerde bir dizi günlük iş yapmalarını istedi. Katılımcılar e-postalarını kontrol ettiler ve cevap verdiler, internette arama yaptılar, haberleri okudular ve tabletlerde müzik dinlediler. Denekler, tüm görevleri 15 ila 30 dakika içinde tamamladılar.

BCI ayrıca katılımcıların kendini ifade etmelerine olanak sağladı. Bir katılımcı, yazı yazmak için bir kelime işlemci uygulaması kullandı. Katılımcılarından bir diğeri, ilerleyici kas güçsüzlüğü ve nihayetinde felce yol açan nörodejeneratif bir durum olan amyotrofik lateral sklerozdan önce hevesli bir piyanistti. Araştırmaya kaydolduğunda, araştırmacılara gerçekten tekrar müzik yapmak istediğini söyledi. BCI ona bir klavye uygulaması ile fırsat verdi.

Yeni araştırmaya öncülük eden Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde bir biyomühendis olan Paul Nuyujukian, onun “Dijital klavyedeki gösterisini görmek harikaydı.” dedi.

Mevcut çalışmanın sonucu, BrainGate gibi beyin-bilgisayar arayüzlerinin, ALS'li kişilerin, hastalığın ilerlemesi ile günlük aktivitelerde iletişim kurma ve bunlara katılma yeteneğini sürdürmelerini sağlayabildiğini göstermektedir.

Araştırma 2006'dan bu yana Bilim Halk Kütüphanesi tarafından yayınlanan hakemli bir açık erişimli bilimsel dergi olan PLOS ONE'da yayımlandı