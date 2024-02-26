Finansal Teknolojiler için İnovatif Fikirler TEKNOFEST'TE Yarışacak

Blockchain teknolojisi ve dijital varlıkların yükselişiyle birlikte yeni finansal araçlar ve modellerin geliştirme fırsatlarının ön plana çıktığı "Dijital Varlıklar" teması.

Ödemelerin dijitalleşmesi ve mobil cüzdanların yaygınlaşmasının finansal erişimde büyük bir değişimi beraberinde getirmesiyle ödeme hizmetlerinde ve teknolojilerindeki gelişmeleri teşvik ederek, daha hızlı, güvenli ve kapsayıcı "Ödeme Hizmetleri ve Teknolojileri" teması.

Yapay zeka ve otomatik danışmanlık sistemlerinin yükselişi, yatırımcılara daha kişiselleştirilmiş ve etkili finansal tavsiyeler sunma potansiyeli taşıyan "Robo-Danışmanlık" teması.

Bankacılık teknolojilerindeki en son gelişmeleri keşfetmek ve daha güçlü daha esnek ve daha kullanıcı odaklı bankacılık çözümleri üzerinde çalışmak için "Bankacılık Teknolojileri" teması yarışmanın ana konularını oluşturuyor.

Yarışmaya her alandan lisans, yüksek lisans, doktora ve/veya mezunu adaylar başvurabiliyor. Yarışmacıların en az 2 en fazla 5 kişilik takımlar halinde katılabildiği yarışmada dereceye girenler birincilik ödülü olarak 100 bin TL, ikincilik ödülü 80 bin TL ve üçüncülük ödülü olarak 60 bin TL'nin sahibi olacak. Başvurular 29 Şubat'ta sona erecek.