Fransa, ordusuna uzaydan yüksek çözünürlüklü görüntüleme sağlama amacı ile Keşif uydusu gönderiyor: Canlı yayın

Fransa bugün (18 Aralık) 2018'in son uzay lansmanına çıkıyor. Bu lansmanda Fransız ordusuna yüksek çözünürlüklü bir görüntüleme sağlayacak olan CSO-1 uydusunu Soyuz roketi kullanarak Kourou'da bulunan Fransız Guyanası'ndan 19:37'de (TSİ) fırlatacak. Fırlatma canlı yayını 19:00'da başlayacak.

Fransa bu lansmanda üç uydudan oluşacak olan Optical Space Component sisteminden ilki olan CSO-1 uydusunu gönderecek. Bu uzay aracı, daha önce kullanılan Helios keşif uydularının yerini alarak Fransız ordusuna hizmet edecek. Bu takım uyduyu geliştirmek için Fransa Silahlanma Genel Müdürlüğü ve Fransa'nın ulusal uzay ajansı CNES otrak çalışma yaptı.

Her bir uydu 3,565 kilogram bir ağırlığa sahip ve en az on yıl boyunca çalışması bekleniyor. Görüntüleme sistemleri Thales Alenia Space tarafından üretildi. CSO-1 Dünya'yı yaklaşık 800 kilometre yükseklikten (güneş eşzamanlı yörüngeden) yaklaşık 35 santimetre (14 inç) çözünürlükte görüntüleyebilecek.

CSO-1, iki çift Helios uzay aracından sonra Fransa'nın üçüncü nesil keşif uydularının ilk uydusu olacak. İlk Fransız askeri keşif uydusu, Temmuz 1995'te Ariane 4 roketi ile gönderilen Helios-1A uydusu idi.

Fırlatmayı buradan canlı izleyebilirsiniz:

Soyuz 2-1a roketi Rusya Federal Uzay Ajansı anonim ortaklığında (TSSKB-Progress) geliştirilen bir roket. İlk test uçuşunu 2004, ilk yörüngesel fırlatmasını ise 2006'da yaptı. Bir önceki nesil Soyuz-U'nun yanı sıra bir dijital uçuş kontrol sistemi ve diğer geliştirmeler üzerinde yükseltilmiş birinci ve ikinci kademe motorları bulunmaktadır. 7.800 kilograma kadar yük taşıma kapasitasi bulunan roket, 46.1 metre boyunda.