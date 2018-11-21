Fransa ve Almanya ortak üretilecek yeni savaş uçağı için anlaştı Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa ve Almanya'nın Haziran ayında savaş uçağı geliştirmek için birlikte çalışacaklarını, üretimine geçilecek yeni savaş uçaklarının 2040 yılında uçuşa hazır olacağını söyledi.