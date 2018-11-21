Fransa ve Almanya ortak üretilecek yeni savaş uçağı için anlaştı
Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, Fransa ve Almanya'nın Haziran ayında savaş uçağı geliştirmek için birlikte çalışacaklarını, üretimine geçilecek yeni savaş uçaklarının 2040 yılında uçuşa hazır olacağını söyledi.
Fransa ve Almanya, birlikte modern savaş uçağı üretim projesi konusunda anlaşmaya vardı.
Twitter hesabından açıklama yapan Fransız bakan, yeni üretilecek uçağın modeli ve motorunun üretimiyle ilgili çalışmaların gelecek yılın ortasında başlayacağını, yeni uçağın Fransız Dassault şirketinin ürettiği Rafale ve Almanya'nın ürettiği Eurofighters uçaklarının yerine hizmete sokulacağını duyurdu.
(Habertürk)
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