Galaxy S10 işlemcisi Exynos 9820 resmi olarak duyuruldu

Açıklanan resmi detaylara baktığımızda yeni nesil Samsung Exynos yonga seti, önceki nesil modellere kıyasla yüzde 50 oranda daha iyi bir performans sergiliyor.

Yeni nesil işlemci Nöral İşletim Ünitesi ile karşımıza çıkıyor. Bu işletim ünitesi sayesinde yapay zekanın tüm nimetlerinden yararlanan 9820 işlemcisi, yapay zeka işlemlerini bir önceki nesil Exynos 9810 işlemcisine göre 7 kat daha hızlı gerçekleştirebiliyor.

Galaxy S10 işlemcisi Exynos 9820 özellikleri

Eklenen Nöral İşletim Ünitesi ile birlikte Samsung, Galaxy S10 içinde gelişmiş kamera özellikleri sunacak. Hatırlayacağınız üzere Kirin 980 işlemcisinde yer alan bu ünite, Huawei Mate 20 serisinin kamerasında oldukça başarılı işlere imza atmıştı. Samsung’un da yeni nesil işlemcisi ile birlikte benzer bir başarıyı sergilemesi ön görülüyor.

Yeni nesil işlemcisi ile birlikte pazarı iyice hareketlendirecek olan teknoloji devi, bizleri 4. nesil 4 Cortex-A55 çekirdeği ve 2 adet 2 Cortex-A75 çekirdeği ile karşılıyor.

Yeni çekirdek kurulumu ile birlikte Exynos 9820, tek çekirdekli performansında ise önceki nesle göre yaklaşık olarak yüzde 20 civarında bir performans artışı sergiliyor.

Galaxy S10 işlemcisi Exynos 9820 özellikleri

Yeni nesil işlemci güç verimliliğiyle ön plana çıkıyor

Güç verimliliğiyle ön plana çıkan 9820, 8 nm fabrikasyon süreciyle üretildiği de belirtelim. Şöyle bir baktığımızda ise Samsung’un yeni nesil 9820 işlemcisi ile birlikte, Exynos 9810‘akıyasla oldukça büyük bir yol kat ettiğini de belirtmekte yarar var.

Samsung‘a göre yeni nesil işlemcinin 8 nm ile bir önceki nesil işlemcisine göre yüzde 10 oranda daha az güç tüketiyor. Bu da önümüzdeki yıl tanıtılacak olan Galaxy S10 modellerinin pil ömrü ve verimliliği açısından harikalar yaratacağı anlamına geliyor.

9820 işlemcisinin diğer geliştirmelerine göz atacak olursak, yeni nesil işlemci 5 kamera kurulumu destekliyor. Tamamen geliştirilmiş ISS, LTE ve Cat 20 modemi ile ön plana çıkan yeni nesil işlemci her yönden dikkat çekmeyi başarıyor.

Galaxy S10 işlemcisi Exynos 9820 özellikleri

Grafik bakımından da oldukça adından söz ettirecek olan yeni nesil işlemci ARM Mali G76 GPU ile karşımıza çıkıyor. İlk olarak Galaxy S10 modellerine güç verecek olan Exynos 9820 işlemcisi Mali G76 Grafik birimi ile önceki nesillere kıyasla daha iyi bir oyun performansı sergileyeceğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Kısacası, Samsung tanıtmış olduğu yeni işlemcisi ile birlikte akıllı telefon deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak.

Söz konusu yeni, işlemci 2018’in sonuna kadar seri üretime başlayacak. Daha sonrasında seri üretimi biten işlemciler ilk olarak yukarıda da belirtiğimiz gibi Galaxy S10 serisi ile huzurumuza çıkacak.

(ShiftdeIete)