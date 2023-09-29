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Bilim-Teknoloji

Ganalı Tuğgeneral'in TEKNOFEST şaşkınlığı

Ganalı Tuğgeneral Issahaku Abubakari, havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST gibi etkinliklerin, gençleri teşvik ettiğini belirterek, '(TEKNOFEST'in) Çok ilgi çekici bir etkinlik olduğunu düşünüyorum ve gençlerin TEKNOFEST'e gösterdiği ilginin bu noktaya ulaşmasına çok şaşırdım.' dedi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 13:27 - Güncelleme:
Ganalı Tuğgeneral'in TEKNOFEST şaşkınlığı
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Anadolu Ajansının (AA) 9. kez global iletişim ortağı olduğu, Çiğli Havaalanı'ndaki TEKNOFEST İzmir'i ziyaret eden Tuğgeneral Issahaku Abubakari, AA muhabirine konuştu.

İlk defa TEKNOFEST'e katıldığını dile getiren Abubakari, gençlerin teknolojik gelişmeleri gözlemlemek için etkinliği ziyaret etmesini ve gösterdikleri yoğun ilgiyi şaşkınlıkla karşıladığını söyledi.

"(TEKNOFEST'in) Çok ilgi çekici bir etkinlik olduğunu düşünüyorum ve gençlerin TEKNOFEST'e gösterdiği ilginin bu noktaya ulaşmasına çok şaşırdım." diyen Abubakari, kendisinin de teknolojik gelişmeleri yakından görmek için TEKNOFEST alanını ziyaret ettiğini bildirdi.

Ganalı Tuğgeneral Abubakari, etkinlik boyunca sergilenen insansız hava araçlarını (İHA) görme fırsatı bulduğunu belirterek, "İHA'ları ziyaret ettim, çok ilgi çekici buluyorum." değerlendirmesini paylaştı.

Teknolojik gelişmelerin bir parçası olan İHA'ların "muhteşem" ve geleceğe yönelik olduğunu anlatan Abubakari, Türkiye'nin teknoloji alanındaki girişimlerini "inanılmaz" olarak nitelendirdi.

- "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ÇALIŞMALARI UMUT VADEDİYOR"

Abubakari, TEKNOFEST'te üniversitelerin teknolojik alanda çalışmalarının yer aldığı stantları dolaşarak, "Etkinliğe okullarıyla birlikte katılan gençlerin heyecanını gözlemledim, yoğun ilgi göstermeleri hayret verici." ifadesini kullandı.

Üniversite öğrencilerinin teknolojik çalışmalarının umut vadettiğine dikkati çeken Abubakari, "Teknoloji, gelecek demek. Gelecek gençlerle birlikte." dedi.

Abubakari, bu tür etkinliklerin gençleri teknoloji alanında teşvik ettiğini ve geleceğe hazırladığını sözlerine ekledi.

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